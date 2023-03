Consuelo Martínez, catedrática de álgebra: "Se está trabajando en alternativas para evitar ataques de ordenadores cuánticos"

La Segunda Guerra Mundial estaba a las puertas cuando el 26 y el 27 de julio de 1939 la localidad de Pyry, en las inmediaciones de Varsovia, acogió una reunión secreta que resultaría determinante para el fin del inminente conflicto. En la linde de los bosques de Kabaty, matemáticos de los servicios de inteligencia polaca se reunieron con sus homólogos británicos y franceses para compartir con ellos los detalles averiguados tras años de investigación sobre Enigma, la misteriosa máquina de encriptación empleada por los alemanes para enviarse mensajes codificados inaccesibles a sus enemigos.

Años más tarde, el descifrado de los códigos alemanes resultó crucial para precipitar el desenlace de la guerra en favor de los aliados. Sin embargo, este es solo un ejemplo de la relevancia de la criptografía a lo largo de la historia, utilizada casi desde los albores de la humanidad, tal y como relata la catedrática de Álgebra de la Universidad de Oviedo Consuelo Martínez López en el Día Internacional de las Matemáticas. Ahora este campo juega un papel fundamental en el envío de datos a través de internet, y la evolución de la informática de mano de la computación cuántica está obligando a acelerar la búsqueda de nuevas soluciones para evitar que la información caiga en manos indeseadas.

"La criptografía existe desde hace muchísimos años, es casi tan antigua como la escritura, y ha ido evolucionando de forma casi continua. Inicialmente las técnicas utilizadas tenían mucho más de ingenio y de inteligencia que de un soporte científico o matemático. Se las apañaban para hacer transformaciones pactadas previamente con la persona que iba a recibir el mensaje. Después se fueron perfeccionando poco a poco los sistemas", explica a 20minutos, tal y como ha contado recientemente en una conferencia divulgativa en la Real Academia de Ciencias.

Tras la máquina Enigma de los alemanes, la criptografía se fue "sofisticando" para intentar proteger los datos almacenados en los ordenadores, y los estadounidenses crearon el estándar DES (Data Encryption Standard), un mecanismo de cifrado que divide el mensaje en bloques y codifica cada uno de ellos de manera independiente mediante permutaciones de bits. "Aparentemente era un sistema muy bueno y robusto. Aunque no hay demostraciones matemáticas de su seguridad, resistió los muchos ataques que sufrió", detalla.

Sin embargo, con el tiempo, Estados Unidos rebajó la longitud de clave de DES: cambió los 64 bits iniciales por 56, lo que redujo sustancialmente la cantidad de claves que podía generar. En este escenario, un consorcio norteamericano diseñó un ordenador "potentísimo, con miles de unidades de prueba simultáneas", que logró romper todas las claves producidas por el estándar en nueve días. De media, tardaba cuatro jornadas y media en lograrlo.

AES, el esquema actual

Las fallas de este estándar llevaron al diseño de uno nuevo, ahonda Martínez, el AES (Advanced Encryption Standard), vigente en la actualidad y con un tamaño de claves escalable. Fue entonces, en la segunda mitad del siglo XX, cuando se produjo la "primera gran revolución" en este campo con la aparición de la criptografía de clave pública o asimétrica. Esta consiste en un sistema caracterizado por utilizar dos claves, una pública y otra privada, para el envío de mensajes o datos informáticos. Ambas están conectadas entre sí, de modo que la primera es la responsable del cifrado y la segunda del descifrado.

"Gracias a ella se tienen esquemas de firma digital, de compartición de secretos, de autenticación de mensajes, de seguridad, de voto electrónico... Todas las aplicaciones criptográficas que conocemos hoy en día se realizan fundamentalmente con clave pública. Esta supone que, si alguien te manda un mensaje, nadie puede interceptarlo por el camino y agregarle o quitarle un trozo sin que tú lo detectes", abunda.

Desde un punto de vista matemático, esto se ha conseguido mediante una función de una vía: "Cuando quieres calcular la imagen de un elemento, es muy fácil; puede lograrse con un número de operaciones muy asumible. Sin embargo, si quieres encontrar un elemento que tenga una imagen dada, no tienes ningún algoritmo conocido que te permite hacerlo en tiempo polinomial". Esto es, ninguno logra llevarlo a cabo rápidamente.

La computación cuántica y las nuevas amenazas

Sin embargo, el buen funcionamiento demostrado por los sistemas actuales está ahora amenazado por la entrada en escena del ordenador cuántico. En 1994, señala Martínez, el matemático norteamericano Peter Shor desarrolló un algoritmo que lleva su nombre y que permitía romper los dos planteamientos esenciales en los que se basa la criptografía de clave pública, a la que este tipo de computación afecta mucho más que a la privada: "la factorización de números" en tiempos polinomiales y el "problema del logaritmo discreto".

"Yo diría que la amenaza es evidente. Hay que estar preparado para que la criptografía de clave pública tal como la conocemos tenga los días contados. En caso de que esta tecnología llegase a buen puerto, nos afectaría a todos. Tendría que cambiar el sistema de la banca porque toda la comunicación de tarjetas, firma electrónica, algunos algoritmos usados en internet... se verían claramente comprometidos y habría que modificarlo ya, automáticamente. Como alternativa, se está trabajando en esquemas que se cree que no son atacables por el ordenador cuántico", profundiza.

En previsión del desarrollo de esta tecnología cuántica, algunos sectores no han tardado en movilizarse. "Hay quien dice que se lleva tiempo captando mensajes y almacenándolos para descifrarlos en el futuro, puesto que no es posible todavía. Hay organizaciones criminales con muchísimo dinero que se podrían permitir el lujo de comprar un ordenador de ese tipo aunque sea carísimo", dice. Se trataría de comunicaciones sobre "decisiones políticas adoptadas en su día" y de contactos "entre grandes empresas": "Yo imagino dos vías de interés. Uno, grupos más o menos delictivos que quieran conocer negocios y ver cómo sacar dinero, y dos, temas de seguridad nacional".

No obstante, la catedrática muestra ciertas reservas con respecto a la capacidad de estas computadoras: "Yo no estoy convencida de que se pueda conseguir el número de puertas lógicas necesario en los ordenadores cuánticos y lograr mantener la estabilidad del sistema, pues requiere unas temperaturas bajísimas. No sé si se va a alcanzar o la misma física va a marcar un límite. Sin embargo, hay que tener opciones, no es posible improvisar".

Necesidad de nuevos talentos

En este contexto, la matemática se muestra cauta. "Decirle a la gente que no hay ningún peligro a mí me parece una irresponsabilidad, pero tampoco hay que alarmar. Puede ocurrir que haya alguna brecha de seguridad, pero en el fondo siempre las hay. La seguridad perfecta no existe ni en criptografía ni en la vida cotidiana. Además, los Gobiernos y los responsables de estos temas no están de brazos cruzados y se están preparando", apunta.

Para conseguir avanzar en este campo, hace un llamamiento: "No sabemos exactamente a dónde puede llegar esta tecnología, pero tiene grandes perspectivas. Hace falta que haya gente joven que empiece a formarse en esos temas, tanto para comunicarte con estos ordenadores como para protegerte y ayudar en temas de seguridad".