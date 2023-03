Muere un hombre en Florida tras infectarse con la 'ameba comecerebros' después de lavarse la nariz con agua del grifo

Un hombre falleció en Florida a causa de la ameba comecerebros, una infección que pudo contraer al lavar sus fosas nasales con agua del grifo, como así informó el Departamento de Salud de Florida, según Gizmodo.

Como consecuencia de esta muerte, el departamento de salud de este estado advirtió a todos los residentes para que no utilicen agua del grifo para realizar este tipo de enjuagues. Como alternativa, el departamento de salud de dicho estado propone utilizar agua destilada o estéril. En caso de utilizar la del grifo, estaba deberá hervirse durante al menos un minuto para posteriormente dejarla enfriar.

Según ha informado la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE UU, el agua del grifo que no ha sido anteriormente esterilizada es peligrosa. Esta no se puede utilizar como enjuague nasal ya que no ha sido tratada adecuadamente, pues puede contener algunas bacterias como protozoos o las propias amebas.

Respecto a la ameba que ha causado esta muerte, se trata de la Naegleria fowleri, un organismo vivo unicelular que se suele encontrar en el suelo y en algunas aguas dulces de EE UU, como las de los lagos, ríos, fuentes termales, o la propia agua tibia del grifo.

Esta se denomina comúnmente como 'ameba devoradora de cerebros', ya que suele provocar algunos síntomas como infecciones cerebrales, lo que suele suceder cuando dicha bacteria sube por la nariz, como presuntamente ocurrió en este caso.