La serie Escándalo, relato de una obsesión se ha convertido en la gran apuesta por la ficción de Mediaset. De la mano de Aurora Guerra, narra la historia de Inés (Alexandra Jiménez), una mujer de 42 años que, cansada de su vida, decide suicidarse en el mar. Sin embargo, Hugo (Fernando Lindez), un joven de 15 años, se lo impide y, desde entonces, comienzan una relación cuanto menos tormentosa.

Este viernes, el Club Social de El programa de Ana Rosa ha recibido la visita especial de Alexandra Jiménez y Antonio Gil, quien interpreta al padre del joven del que se enamora Inés para comentar la ficción cuando ya ha terminado de emitirse en Telecinco y ha saltado a las plataformas de contenido a la carta.

"Frivolidad no hay en ningún momento. Cuando arranca la serie estamos viendo a una mujer con una profunda depresión y a punto de quitarse la vida. En el momento en el que aparece el adolescente y la salva, de alguna manera vuelve a la vida gracias a él y es a lo único a lo que se puede aferrar", ha comentado la actriz.

Sin embargo, Jiménez también ha destacado que su personaje "arrastra a todo el mundo al pozo". Por su parte, Antonio Gil ha recalcado que su personaje se siente iluminado por la presencia de Inés y, finalmente, también termina siendo arrastrado por ella.

La ficción, además, cuenta con varios flashback en los que se explica por qué Inés es como es y por qué actúa de esa manera. Patricia Pardo ha recalcado que había debido ser complicado para Jiménez empatizar con el personaje de Inés, a lo que esta ha respondido: "Logré la conexión en todo momento. Antes de empezar a rodar tenía muchas dudas de no llegar a entenderla. Si no la entendía no la podía defender. Sin embargo, hubo un momento en el que hice click, sobre todo después de los ensayos, porque tuvimos mucho trabajo previo, y, asombrosamente, me di cuenta de que empatizaba más de lo que pensaba, lo que también me asustó".

"Si yo me pongo en la tesitura de haber vivido las circunstancias de esta mujer desde la niñez, me hubiera pasado lo mismo. Todos podríamos convertirnos en la peor versión", ha agregado Alexandra Jiménez que, finalmente, ha recalcado que "la estructura que ha creado Aurora Guerra desde el primer capítulo hasta el octavo es redonda y perfecta porque cierra el círculo y comprendes más profundamente lo que les pasa".