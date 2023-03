Valencia será durante un mes el banco de pruebas de la semana laboral de cuatro días

La ciudad de Valencia desarrollará entre el 10 de abril y el 5 de mayo un proyecto piloto en el que se analizarán las consecuencias personales, económicas o medioambientales, entre otras, de la aplicación de una jornada laboral de 4 días, al ser festivos los próximos lunes 10, 17 y 24 de abril y 3 de mayo.

El objetivo de esta prueba, y del posterior estudio que se desarrollará sobre la misma, es, según ha apuntado el alcalde, Joan Ribó, comprobar si se verifica la hipótesis de que esta reducción de la semana laboral es beneficiosa sobre la percepción personal de la salud, el medio ambiente o incluso la productividad.

"No se trata de un programa de reducción de jornada, porque eso no es competencia del Ayuntamiento, sino de patronales y sindicatos. Se trata de hacer una prueba, una experiencia, un ejercicio de innovación, que muchas veces no consiste únicamente en inventar cacharros para hacer negocio", ha apuntado Ribó, quien se ha mostrado convencido de que Valencia será la primera ciudad del mundo que experimente este cambio durante un mes.

El estudio está coordinado por el centro municipal de innovación Las Naves y contará con la colaboración de la oficina municipal de estadística. Se prevé que durante abril y mayo se recopilen los datos necesarios, que incluyen entrevistas personales, y que los resultados finales sean presentados en julio.

"Innovar en ocasiones pasa por cuestiones de organización social, por desarrollar una ciudad más amable y saludable y por ganar tiempo de calidad para el cuidado de mayores o niños. Y también está relacionado con el futuro del trabajo, en un entorno de modernización y robotización que tiene como consecuencia la reducción de puestos de trabajo", ha agregado Ribó.

El Ayuntamiento analizará los datos obtenidos

En consecuencia, durante estas cuatro semanas se analizará si se constata una reducción de las emisiones contaminantes, si se reducen los consumos de electricidad o gas, los accidentes de tráfico o si se produce un incremento en el uso del transporte público o la bicicleta.

Desde el punto de vista de las personas, se realizarán encuestas a una muestra de la población valenciana para saber en qué se ha usado el tiempo extra, si se ha hecho más deporte, se ha leído más, si se ha aprovechado para realizar actividades culturales o tareas domésticas y cómo ha variado la percepción personal sobre la salud, los niveles de estrés o el sueño.

En el apartado medioambiental, se medirá la calidad del aire y los niveles de ruido, los consumos energéticos en domicilios y empresas, el comportamiento del tráfico o si se modifica la elección de productos en la cesta de la compra.

También se evaluará cómo se comporta el comercio en diferentes sectores, dado que se prevén incrementos de la actividad de la hostelería y una mayor ocupación de los establecimientos de turismo de interior.

"Hemos visto que el mundo va en este sentido. En Lituania se trabaja ya 4 días en la administración pública; en Reino Unido multitud de empresas han reducido un 20% las horas de trabajo manteniendo la productividad y con importantes descensos de las bajas por enfermedad; en Nueva Zelanda se trabaja cuatro días en las empresas financieras e incluso en Alemania el sindicato más importante ha firmado un convenio para que la semana laboral sea de 28 horas", ha destacado Ribó, que ha citado otros ejemplos en Suecia, Islandia y Portugal.