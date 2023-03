La nueva Selectividad, a examen: cientos de estudiantes de diez comunidades harán una prueba piloto esta semana

El Gobierno da el primer paso para analizar cómo podría ser la nueva prueba de acceso a la universidad. Este martes, cientos de estudiantes de varias comunidades autónomas harán una prueba piloto con los distintos modelos de la futura EBAU en la que trabaja el Ministerio de Educación. Los resultados en ningún caso computarán en las notas finales de los alumnos, pero sí servirán para analizar la respuesta a cada tipo de examen y hacer las correcciones necesarias de cara a 2024, cuando se prevé que se empiece a implantar, de forma progresiva, una nueva forma de evaluar más competencial.

El ensayo se llevará a cabo en 50 institutos de diez comunidades -Baleares, Castilla-La Mancha, Extremadura, La Rioja, Canarias, Navarra, Comunidad Valenciana, Asturias, Cantabria, Cataluña- y Ceuta y Melilla. Sin embargo, no han querido participar las comunidades gobernadas por el PP -Madrid, Castilla y León, Murcia, Andalucía y Galicia-, ni tampoco Aragón y el País Vasco, según precisan a 20minutos fuentes del departamento dirigido por Pilar Alegría.

Puesto que los currículos de la nueva ley educativa, la LOMLOE, se han empezado a implantar este año en los cursos impares, serán los alumnos de primero de Bachillerato los que acudan a la convocatoria piloto. Estos arrancaron el pasado septiembre con una forma de aprender mucho más competencial, en ese "cambio de cultura escolar" que ha impulsado el Ejecutivo con toda la reforma educativa, y que se pretende recoger también en la nueva Selectividad.

Distintos modelos de examen

Se repartirán distintas opciones de examen. No serán todas iguales, puesto que el Gobierno pretende en esta prueba experimental observar varias alternativas para ver cuál funciona mejor o qué aspectos de cada una se pueden extraer para perfilar la nueva Selectividad. Los exámenes los han preparado profesores y se ha contado con la "colaboración de asociaciones de matemáticos, filósofos, lingüistas...", detallan las citadas fuentes.

Como serán los alumnos de primero de Bachillerato quienes se examinarán en esta prueba piloto, se incluirán en ella asignaturas de ese curso que continúen en segundo, aunque incluyendo únicamente el temario de la primera mitad del curso (puesto que no han finalizado todavía). Esto es, Lengua castellana y literatura; Matemáticas; Lengua Extranjera; Filosofía; Latín, y Dibujo Artístico. No habrá Historia de España, por ejemplo, ya que en primero de Bachillerato no se imparte.

Habrá, además, personal técnico del Ministerio de Educación en cada uno de los 50 institutos en los que se examinarán los alumnos el próximo martes. Una vez terminado, se recopilarán los resultados para estudiarlos, y se empezará un proceso de entrevistas con los estudiantes que se hayan presentado a la prueba para recoger sus impresiones. Ya en mayo, se publicará el análisis en el que queden detalladas las conclusiones, tanto de las pruebas como de las entrevistas.

Con todo, lo que se extraiga de estos controles no afectará a las pruebas de acceso a la universidad de este año, en el que se mantendrán las mismas bases que han regido hasta ahora. Tampoco influirá en gran medida en la del próximo curso. El objetivo principal de Educación sí que era arrancar con la nueva EBAU ya desde el curso 2023/2024, pero finalmente se decidió aplazar el proceso un año. Es decir, que hasta 2024 no empezarán a aplicarse las novedades, por lo que la fase de transitoriedad de cuatro años se prorroga también hasta 2028, cuando ya prevén tener implantado el examen definitivo.

La nueva EBAU, desde 2024

De este modo, de 2024 a 2027 habrá, en principio, una prueba dividida en varios ejercicios a realizar en 105 minutos: uno sobre una asignatura de la modalidad elegida (matemáticas, o Latín, por ejemplo) y otros dos de las comunes de Filosofía e Historia de España. El cuarto ejercicio, que computará un 60% de la nota final, evaluará la "madurez académica" del alumno, quien deberá analizar un dossier formado por imágenes, infografías, textos, tablas y gráficas sobre un mismo tema.

Sin embargo, esta prueba de madurez no constará en el primer año de implantación de la nueva EBAU, en 2024, ya que el Ministerio de Educación decidió no incluirlo por no hacer tan brusco el cambio de un año a otro. Sí que habrá, no obstante, cierto carácter competencial que irá aumentando año a año. Sobre este modelo ya se irán conociendo los detalles este verano, para que el profesorado pueda ir preparando el temario que dará en el próximo curso a los alumnos de segundo Bachillerato que ya tengan que examinarse con el nuevo diseño.