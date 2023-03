Mudarse a una comunidad de vecinos puede suponer un auténtico quebradero de cabeza. Al más puro estilo de Aquí no hay quien viva, donde los personajes vivían situaciones que solo podían explicarse dentro de la ficción, dos jóvenes han relatado su experiencia.

Como han narrado en su perfil de TikTok, los problemas de convivencia son intolerables. Así, las estudiantes han decidido contar sus problemas a través de la plataforma. "Nos ha tocado vivir en una comunidad de guarros", destacan Naiara Ruiz y Naiara Ordorika.

Tal ha sido la repercusión de los vídeos, que acumulan más de dos millones de reproducciones que, este viernes, El programa de Ana Rosa se ha trasladado a la vivienda de las jóvenes. Así, el reportero Jorge Luque ha mostrado el poyete de la ventana donde, como ambas han denunciado, alguien se encarga de tirar pelos y, por tanto, siempre está sucio pese a limpiarlo en repetidas ocasiones.

Ante las cámaras del matinal, las estudiantes han señalado que sus sospechas estaban puestas en su vecina de arriba, que tiene un perro negro y, por la apariencia de los pelos, podrían ser de animales: "Si yo quiero una peluca, me la puedo hacer perfectamente con los pelos del perro de la señora de arriba".

Las dos jóvenes han decidido exponer su problema a través de carteles en el portal y en el ascensor. Sin embargo, los vecinos han decidido quitar los papeles. La presidenta de la comunidad, por su parte, no ha querido abrir la puerta a las jóvenes y, además, es la vecina de arriba.

Después de tres vídeos, las estudiantes han recibido la visita del matinal, donde han explicado que se mudaron al edificio, situado en Madrid, a principios de septiembre: "Esto no es normal". Jorge Luque, periodista del matinal, ha mostrado los pelos del poyete de la venta y se ha dirigido al piso de arriba para tratar de hablar con la vecina de arriba.

En su ascenso al piso superior, las jóvenes han señalado que se comprometen a dejar de hacer fiestas si el vecindario comienza a comportarse con ellas. Al llegar a la puerta de la vecina, esta ha abierto ha hablado con Luque, a quien ha asegurado que no tiene perros.

"No voy a hablar del tema. Han venido también de otra cadena y esto me parece una vergüenza por parte de las chicas de abajo. ¿Les han dicho desde cuándo no limpian los alféizares?", ha señalado la vecina, a lo que Luque ha apuntado que, si ella no es la culpable, podría colaborar con las jóvenes para encontrar a quien lanza los pelos. Ante esto, la vecina ha explicado que las estudiantes no habían ido a hablar con ella sobre el tema, ante lo que las jóvenes se han quedado sorprendidas.

"Ellas, directamente, han colgado carteles. Se han quejado vecinos porque ponen la música muy alta", ha añadido la mujer que, finalmente, ha explicado: "No voy a dar explicaciones de mi vida, pero la gente que tiene perros, aunque tú limpies y sacudas las cosas, cuando las metes en la lavadora y luego lo tiendes, siempre suelen desprenderse pelos".

"Están dando importancia ustedes, dos televisiones distintas, a una mierda de pelos cuando hay gente que denuncia a otros vecinos", ha destacado la mujer que ha sentenciado diciendo que si salía algo en televisión denunciaría al programa. Sin embargo, la conexión ha sido en directo, por lo que la advertencia ha llegado tarde. Para terminar, una de las jóvenes, entre risas, ha expuesto que celebrarían otra fiesta ante la actitud poco colaboradora de la vecina de arriba.