Absueltos de abusar en grupo de una menor de 15 años en Ripoll: la Audiencia concluye que no sabían su edad "real"

La Audiencia de Girona ha absuelto a los dos acusados que se enfrentaban a penas de hasta 12 años de prisión por abusar sexualmente en grupo de una menor de 15 años.

La fiscalía y la acusación particular sostenían que los procesados mantuvieron relaciones sexuales con la víctima en varias ocasiones en Camprodon (Ripollès) y Barcelona y que el 5 de enero del 2021 hicieron un trío en un bar de Ripoll sabiendo que no tenía edad legal para dar consentimiento, que se sitúa en los 16 años.

La sentencia concluye que no se ha probado que los acusados supieran la edad "real" de la víctima: "De la prueba practica no ha quedado acreditado, con la seguridad y certeza que requiere cualquier pronunciamiento condenatorio, que fueran conocedores que la víctima era menor de 16 años".

La fiscalía y la abogada de la Generalitat, que ejercía como acusación particular, solicitaban 11 años y medio de prisión para uno de los procesado y 12 años para el otro, acusados de un delito continuado de abuso sexual a menor de 16 años con la agravante de actuación conjunta.

Las acusaciones sostenían que los procesados tenían "pleno conocimiento" que la víctima tenía menos de 16 años y que, por lo tanto, no tenía edad legal para prestar consentimiento.

No conocían la edad "real"

Esta era la clave del juicio por lo que los acusados, y sus defensas, encabezadas por los letrados Judit Gené y Víctor Coch, alegaban que ninguno de los dos sabía la edad "real" de la menor.

La sentencia de la sección cuarta de la Audiencia de Girona, de la que ha estado poniendo el magistrado Víctor Correas, concluye que no ha quedado acreditado que los procesados, que en el momento de los hechos tenían 38 y 39 años, "fueran conocedores" de la edad de la menor ni tampoco que se pudieran representar "la posibilidad" que tuviera menos de 16 años.

El tribunal se centra en analizar los testigos y las pruebas del caso para determinar si podían saber o no la edad de la chica: "Nos encontramos con un cuadro probatorios del que se desprende que la denunciante presentaba un estado de madurez y desarrollo físico que no mostraba su edad real, que no ha quedado acreditado que la menor dijera la edad real que tenía, que ningún testigo ha aportado información de la cual se desprenda que los acusados sabían la edad de la menor o que tuvieran motivos razonables para poder sospechar que era menor de 16 años y que esta información o motivo de sospecha tampoco se podía derivar racionalmente del contexto en el cual los acusados conocieron a la menor".

La sentencia recoge que los acusados y la víctima no se conocieron en un entorno que facilitara saber qué edad tenía, como por ejemplo en el ámbito educativo, sino que fue en espacios de ocio o porque tenían amistades comunes.

La sala también ha tenido en cuenta dos fotografías de la menor de la época de los hechos y un video de contenido sexual grabado el 5 de enero del 2021: "Ofrecen una imagen fiel del aspecto físico de la menor en el momento en el que se llevaron a cabo las relaciones sexuales sometidas a juicio, y se puede constatar que esta presentaba un grado de desarrollo físico que, con independencia de otras fuentes de conocimiento de las que podrían haber dispuesto los acusados, difícilmente hacían pensar que era menor de 16 años".

En el juicio, la víctima declaró a puerta cerrada. Según los informes de la fiscalía y las partes, durante la declaración dijo que uno de los acusados no sabía su edad pero que el otro sí. Sobre esto, la sección cuarta recoge que, en fase de instrucción, la misma menor explicó al equipo de asesoramiento técnico penal que "ninguno de los dos" sabía que tenía menos de 16 años y que había "mentido" haciéndose pasar por mayor de edad.

"Procede dictar una sentencia absolutoria dado que no ha quedado acreditado que en el momento de mantener relaciones sexuales fueran conocedores que era menor de 16 años o que dispusieran de información que los hiciera sospechar razonablemente", concluye el tribunal.