Alicia Senovilla ha reaparecido en televisión después la polémica que vivió con Belén Esteban. Sin embargo, ha sido en laSexta, en concreto en Zapeando, donde acudió este jueves para recordar su pasado televisivo al frente del programa El castillo de las mentes prodigiosas.

La presentadora estuvo, durante el mes que se emitió, al frente de este reality en el que participaban rostros como La Bruja Lola, Paco Porras o Aramís Fuster.

Durante su repaso al programa, para la sección Aquellos maravillosos zappings, la invitada tuvo tiempo para lanzar alguna indirecta a lo sucedido en Sálvame.

"Últimamente tengo mucho cuidado con lo que digo, porque claro...", argumentó Alicia Senovilla, en clara referencia a la guerra que abierta con Belén Esteban. "Por lo que sea, por lo que sea", continuó Thais Villas.

"Tú siempre te has caracterizado por tener mucho filtro", añadió Dani Mateo, a lo que la entrevistada contestó: "Depende de cuándo, con quién y dónde".

La 'guerra mediática' entre Senovilla y Belén Esteban

De este modo, Senovilla mencionó indirectamente su polémica con Sálvame y Belén Esteban, de quien fue compañera de programa hace años. Esta 'guerra mediática' comenzó cuando la presentadora se mostró a favor de que Jesulín de Ubrique protagonizara su propia docuserie.

"Alicia, no te voy a dar ni media. Habla lo que quieras, pero tú no eres mi descubridora", declaró la de San Blas. "Habla lo que quieras, di lo que quieras, a mí hay una productora que me contrata y tú eras la presentadora del programa".

"Tú sabes que ella se siente tu salvadora", le aseguró María Patiño a su compañera tertuliana en referencia a una subida de azúcar que le dio. "Belén Esteban se salvó a sí misma hace once años", le respondió en Sálvame. De hecho, le mostró a Jorge Javier Vázquez una foto que, supuestamente, demostraría que la presentadora no estaba presente durante ese problema de salud.