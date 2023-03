Aprovechar al máximo el espacio, la sencillez, la paz mental y la elegancia son algunos de los pilares de la decoración minimalista en un hogar. Así que, no es de extrañar que cada vez más personas se decanten por este tipo de decoración cuando se mudan a una casa nueva. Los jóvenes, sobre todo, son el grupo que más elige este tipo de muebles pequeños que amortizan el espacio y hacen que las estancias de una casa parezcan más amplias. Y, todavía más, hoy en día en que los precios de alquiler han alcanzado máximos históricos y, por tanto, las viviendas cada vez tienen menos metros cuadrados, sobre todo en ciudades. No obstante, no importa a cuánto esté el precio del metro cuadrado, al igual que en el diseño nórdico, el minimalismo también defiende la idea de que "menos es más", así que será más fácil si sigues su doctrina amueblar tu casa sin sensación de abundancia.

Pero, más allá del aprovechamiento del espacio, el estilo minimalista es el que mejor conecta elegancia y sobriedad, de hecho, la ausencia de detalles y su carácter neutral ha permitido durante años que sea uno de los estilos más elegidos en oficinas (para favorecer la concentración). Y, poco a poco, uno de los más escogidos para decorar estancias del hogar como los salones (para propiciar el relax). Además, si te decantas en casa por los colores blancos, esto aporta mucha luminosidad y cualquier decoración que elijas pegará con los muebles, no tendrás que romperte mucho la cabeza.

Lo mejor es que, en el mercado, puedes encontrar muchos muebles minimalistas para decorar tu salón. Desde 20deCompras hemos preparado una selección para que elijas el que más te gusta (pensando en calidad y precio) y que tienes disponibles en ecommerce como Ikea, Amazon o Leroy Merlin. La primera propuesta que te dejamos es la más vendida en Ikea por su precio (menos de 150 euros), su color neutro blanco, su versatilidad y la multitud de espacio que poseen sus cajones (42 centímetros de fondo y 160 de largo).

¡El más vendido de la web! Ikea

Datos estructurados producto Nombre: Mueble minimalista Ikea Descripción: Mueble TV, alto brillo blanco Marca: BYÅS Rating: 5 Autor del rating: 20deCompras Precio: 149 Imagen:

Si no te convence el anterior, también puedes elegir este, a la vena en Amazon, con acabados en madera de roble para que no sea tan aburrida la propuesta. Se trata de un mueble para la televisión con hasta tres armarios cerrados y amplios, por lo que el espacio no será un problema. Además, es muy fácil de montar por lo que podrás hacerlo tú mismo en una tarde para no perder tiempo ni dinero.

¡Ahora rebajado! Amazon

Datos estructurados producto Nombre: Mueble de salón moderno y minimalista Descripción: Mueble de salón moderno y minimalista a la venta en Amazon Marca: Habitdesign Rating: 4.4 Autor del rating: 20deCompras Precio: 184.89 Imagen:

Y, si prefieres más espacio por menos dinero este de la misma marca a la venta también en Amazon te encantará porque cumple con todas las características para ser en una excelente opción que decore hogares modernos y contemporáneos.

Con etiqueta ‘Amazon Choice’ por su relación calidad-precio. Amazon

Datos estructurados producto Nombre: Mueble de Salón Moderno minimalista Descripción: Mueble de Salón Moderno minimalista Marca: Habitdesign Rating: 4.2 Autor del rating: 20deCompras Precio: 169 Imagen:

Por último, te dejamos una propuesta de Leroy Merlin, por si necesitas un mueble extra en tu salón. Un bonito aparador con estantes de diseño moderno y minimalista que aporta un almacenaje extra a tu salón. Con líneas simples y muy funcional, ya que los espacios de armario son muy amplios. De hecho, está compuesto con tres puertas con estantes regulares que pueden soportar hasta ocho kilogramos.

Aparador Leroy Merlin Leroy Merlin

Datos estructurados producto Nombre: Aparador Leroy Merlin Descripción: Aparador minimalista Leroy Merlin Marca: HEAVENLY Rating: 5 Autor del rating: 20deCompras Precio: 259.99 Imagen:

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

Todos los productos y servicios han sido elegidos de forma independiente por nuestros periodistas, atendiendo a sus prestaciones y/o rebajas. Cada vez que decides comprar a través de los artículos de 20deCompras, 20minutos.es recibe una comisión.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Ikea y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.