La familia de las Flos Mariae ya aparecía en la prensa en el año 97, tras ganar una demanda que pretendía quitar a los padres la custodia

La familia Bellido Durán, conocida por ser las hijas de la misma las integrantes del grupo de música católico Flos Mariae, más tarde disuelto y reconvertido en otras formaciones como Mariah's Pop, está estos días en los titulares a cuenta de un reportaje sobre su historia emitido en Focus, el programa informativo de Cuatro.

Sin embargo, no es la primera vez que esta peculiar familia católica de costumbres férreas protagoniza titulares, tal como la propia familia ha desvelado en un comunicado.

La nota de prensa pretende denunciar las "muy graves calumnias por parte de familiares suyos, movidos por envidia e intereses" y adjunta artículos que fueron publicados en el pasado y que recogían cómo los Bellido Durán habían sido denunciados con el objetivo de despojar a los padres de la custodia de sus 9 hijos.

"Ya en el año 97 pusieron una demanda acusando a los padres de maltrato e intentaron quitar la patria potestad; sin embargo la demanda la ganó la familia Bellido Durán como se puede ver en esta noticia de la época", dice el comunicado junto a un recorte de prensa del año 97.

La noticia lleva el siguiente titular: "El juez devuelve a los padres de Santa Coloma la custodia de los 9 hijos" y en el texto se asegura que "los menores no sufrían ningún tipo de maltrato, no habían estado desatendidos, no sufren problemas de relación y sus conocimientos culturales y sociales son los propios a la edad de cada uno", al contrario de lo que habían sido acusados.

Años después de ganar esta denuncia del 97, "lo intentaron nuevamente, pero tal y como se puede ver en esta resolución judicial, la familia volvió a ganar en el año 2010", dice el comunicado.

"Como se puede ver en estas pruebas, la familia Bellido Durán es normal y su único 'delito' es tener enemigos sin causa. Nunca ha habido maltrato emocional, físico o psicológico; y ha sido probado en dos ocasiones, en distintas décadas. Su vida siempre ha transcurrido en un clima de cariño y cuidado proporcionado por ambos padres", aseguran desde la familia Bellido Durán.

Aseguran desde la ya mediática familia que "todos los miembros de la familia han gozado siempre de plena libertad personal, de hecho algunos viven independizados. Cada uno es libre con su vida, ideas y creencias; y llevan un estilo de vida totalmente normal en medio de la sociedad".

Además, el comunicado reitera lo que ya anunciaron hace días, que tomarán acciones legales: "Por la gravedad de las difamaciones vertidas, especialmente a su madre, María Durán", consideran "promover las acciones legales oportunas para que se vea restaurada la intimidad, el honor y la fama de la familia".