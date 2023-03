Tamara Falcó no puede estar más ilusionada con los preparativos de su boda. Así lo ha contado en el plató de El Hormiguero. Como cada semana, la marquesa no duda en dar detalles sobre cómo va avanzando toda la organización de la ceremonia, aunque esta semana la protagonista no ha sido ella.

La socialite ha asegurado que Íñigo Onieva está más que implicado en la celebración de su gran día, aunque eso, según ha contado entre risas, le "fastidia un poco": "Íñigo decide todo, todo".

A tal nivel llega que, como ha narrado la aristócrata: "Si vamos a montar una página web, él monta una web paralela, se la da a los que nos lo van a hacer y les dice lo que quiere. Yo le digo, '¿entonces para qué les contratamos? Porque si ya lo sabes y tienes la plataforma…' No ha decidido mi vestido porque no lo ha visto".

De esta manera, Tamara ha querido dejar claro el nivel de implicación del empresario. Un interés que llega incluso a agobiar a la futura novia. Y es que, como ha dicho entre bromas: "Reconozco que coincidimos bastante, pero me fastidia". Lo que sin duda queda claro es lo feliz que está por lo bien que todo se está sucediendo.

Finalmente, la marquesa ha querido recalcar que hay una decisión en la que Íñigo no ha podido formar parte: el párroco que oficiará la ceremonia. Para Tamara es imprescindible que sea una persona de confianza. Es por ello que será el padre Cruz el encargado de guiar a los novios.