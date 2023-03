El primer expulsado de 'Supervivientes' se muda a una playa austera y seguirá en el concurso: "No me gusta la soledad"

Durante la gala de Supervivientes emitida el jueves, los espectadores pudieron conocer qué nominados seguían en el concurso y cuál sería el que debería abandonarlo, según los votos del público.

Alma Bollo, Jaime Nava y Ginés Corregüela se jugaban seguir la aventura junto a sus compañeros. El primero en enterarse de que se salvaba fue Ginés, quien le dedicó unas palabras a su hija Míriam: "Es lo que más quiero en el mundo".

Finalmente, Jorge Javier Vázquez anunció que Jaime Nava debía "abandonar la palapa", ya que había sido el que menos votos había recibido de los espectadores.

Al despedirse, Jaime dejó claro quiso dejar claro que él era diferente a como pensaban algunos compañeros: "No podéis pensar cómo soy porque no es así. No soy un chulo ni un prepotente". Adara se dio por aludida: "Nunca he usado esas palabras". Jaime aclaró que eran "intuiciones".

Jaime Nava, es el primer ‘Eliminado’ y vivirá la próxima semana en ‘La Última Playa’ #SVGala2 🏝️🚁 pic.twitter.com/j4HVvfCc09 — TeleCinco (@Realitys__t5) March 9, 2023

El expulsado se montó en la barca para regresar a España, pero esta le dejó en la 'Última playa'. "Es una playa incómoda, austera. Cuenta con pocas horas de luz y casi se compone por raíces... vamos, ¡una mierda!”, describió Jorge Javier.

"Jaime, mucho ánimo. Sigues en el concurso y aún puedes ganar", le anunció el presentador al, todavía, concursante. Este se mostró ilusionado por la oportunidad.