Mónica Naranjo desvela el catering de 'La Resistencia': "Me habéis puesto cuatro lonchas de chorizo"

MOVISTAR PLUS+

Las bromas entre Mónica Naranjo y Broncano fueron una constante en la visita de la cantante a La Resistencia. El presentador destacó que este jueves era la tercera vez que acudía la artista al espacio de Movistar Plus+.

"¿Qué tal se te trata?", le preguntó el conductor del programa a su invitada. "No, no se me trata bien", le contestó, arrancando las carcajadas del público y de Ricardo Castella.

Mónica Naranjo, en 'La Resistencia'. MOVISTAR PLUS+

El jienense quiso saber por qué opinaba así: "Si te hemos puesto unas medias noches en el camerino y uvas". Naranjo le dijo: "¿Tú te drogas? Las uvas se las comió Grison".

Broncano le preguntó por el catering que le había preparado el equipo del programa a la artista: "Cuatro lonchas de chorizo y mortadela", le contestó entre risas.

La verdad es que @monicanaranjo se siente como en casa en este programa <3



Sabes que es gracioso cuando escuchas a Ricardo reírse así. pic.twitter.com/1ndCszKUMJ — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) March 9, 2023

"No sé qué pinto aquí, pero bueno...", añadió Naranjo con cara de resignación. "Vengo porque como aguanto de todo...", señaló antes de seguir la entrevista y cantar en directo para concluirla.