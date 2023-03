Salvador, en 'First Dates': "De una chica me gusta que tenga un buen culo, unos pechos espléndidos y los ojos azules"

"Un corazón roto se puede recomponer, porque una ruptura abre la posibilidad a una nueva relación. Hay que mirarlo así", comentó Carlos Sobera este jueves en First Dates.

Una de las citas más del programa fue la de Desirée y Salvador. La gaditana fue la primera en llegar y comentó que "en el amor he tenido un mal ojo porque he acabado muy quemada. Siento que en mis dos relaciones he perdido el tiempo y mi juventud".

Para intentar que por fin Desirée fue feliz en pareja, el programa de Cuatro eligió a Salvador para ver si encajaban. El malagueño se definió como "muy caliente y ardiente".

"De una chica me gusta que tenga un buen culo, unos pechos espléndidos y los ojos azules", afirmó antes de conocer a la gaditana, de la que nada más verla destacó que "es prototipo de mujer".

Los piropos de Salvador sobrevolaron la mesa de los andaluces durante toda la cena, y él confesó que "cuando me gusta una muchacha, doy el cien por cien de mí y soy fiel. Soy muy cariñoso".

La velada fue derivando hacia el sexo, y Desirée se definió como una fiera en la cama, poniendo nervioso al comensal: "Yo le doy una gran importancia al sexo en mis relaciones amorosas", comentó.

"Lo que más le gusta con una chica es llenarle el cuerpo de nata y comérmela, después, le hago el amor. Yo en la lengua no tengo pelo ninguno, ni ahí abajo tampoco", comentó Salvador.

Tras la cena, se fueron al privado al tomar el postre, donde no dudaron en no parar de besarse. "Sí que querría una segunda cita con Salvador porque hemos congeniado", confesó Desirée.

El malagueño, por su parte, también quiso volver a quedar: "Me ha gustado mucho, es mi prototipo de mujer y he sentido mucho feeling con ella".