En España, en los últimos años, el mercado laboral ha experimentado numerosos cambios, precisamente por encadenar varias crisis consecutivas. Pero hay debates que quedan por abrir. En este sentido, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, se ha mostrado este jueves favorable a retirar la prestación por desempleo y otros subsidios públicos a los parados que rechacen ofertas de trabajo y reciban formación para ello. Ahora, ¿es esto posible, ya existe o no se puede hacer?

¿Qué ha dicho Álvarez?

"Una persona que rechaza una oferta de trabajo, ofreciéndole formación y teniendo cualidades y cualificaciones para poder hacerlo, desde luego es una persona que si está recibiendo un subsidio público, ya sea de desempleo o Ingreso Mínimo Vital (IMV), el país debe plantearse si debe seguir cobrándolo o no", ha comentado el líder de UGT en un encuentro informativo de El Mundo.

Álvarez ha admitido que "no es normal" que el secretario general de un sindicato se posicione de esa manera, pero lo piensa "sinceramente". El secretario general de UGT también considera que es a los más de 3 millones de parados que hay en España a los que hay que ofrecerles las vacantes de empleo en lugar de recurrir a las contrataciones en origen.

¿Qué dice el SEPE?

El SEPE, en teoría, le da la razón a la propuesta lanzada por Álvarez. "Estar estudiando o tener hijos o hijas menores no son causas que justifiquen el rechazo de ofertas de empleo o cursos de formación", recoge la página web. Así, añaden que una de las obligaciones cuando se está cobrando el paro "es buscar activamente empleo y cumplir las exigencias del compromiso de actividad que se incluye en la solicitud de su prestación".

Además, el rechazo de la oferta "adecuada" o de "un curso de información" sin causa justificada se considera una infracción grave. "Dicha infracción se sanciona con la pérdida de la prestación tres meses la primera vez, seis meses si se reincide una segunda vez y con la extinción de la prestación si hay una tercera vez", explica el SEPE.

En este sentido, prosiguen, "es obligatorio justificar la búsqueda activa de empleo y la participación en las acciones de mejora de la ocupabilidad que se correspondan con su profesión habitual o sus aptitudes formativas, según lo determinado en el itinerario de inserción". No obstante, será voluntaria para las personas beneficiarias de prestaciones contributivas durante los treinta primeros días de percepción, y la no participación en las mismas, no conllevará sanción.

¿Qué pasa si un parado no se presenta a las ofertas?

De nuevo, si eso sucede, habrá una sanción para el infracción, pues se tratará además de una falta grave. Respecto a esto el SEPE mantiene una escala: la primera infracción supone la pérdida de tres meses de prestación, mientras que la segunda amplía ese periodo a los seis meses. Si se comete una tercera infracción se producirá la extinción total de la prestación por desempleo.

"Se aplicará esta escala a partir de la primera infracción, con independencia del tipo de infracción (es decir, no siempre tiene que ser un rechazo de oferta, sino que puede ser otra de las infracciones graves) y cuando entre una infracción grave y la anterior no hayan transcurrido más de 365 días", concluye el SEPE.

En su explicación, Álvarez ha indicado que el sector de la construcción es el más interesado en contratar a trabajadores extranjeros, ya que alegan que en España no encuentran personas para desempeñar esas funciones. Álvarez se ha opuesto a esta afirmación y ha pedido a los empresarios que acudan a los más de tres millones de desempleados del país y a las cerca de 300.000 personas sin papeles antes de contratar fuera.

"Las especialidades que se piden son especialidades que están en nuestro país", ha asegurado. En su opinión, el problema en España es que las ofertas de trabajo no llegan a los demandantes de empleo. A eso se suma que no existe "orientación en los servicios de empleo" para formar a los desempleados en las especialidades que serán necesarias.