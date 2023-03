Rocío Carrasco confirma que Pedro Sánchez la llamó tras contar su historia en su docuserie: "No es ninguna proeza"

Durante el Día Internacional de la Mujer, Días de tele, programa de Julia Otero en La 1, recibió a invitadas como Leticia Dolera o Jedet en su programa especial por el 8-M. Y también contó como entrevistada con Rocío Carrasco, la cual habló de su relato de Telecinco y de las repercusiones que tuvo, como, por ejemplo, una llamada de Pedro Sánchez.

Rocío, contar la verdad para seguir viva fue la docuserie que, en marzo de 2021, se emitió y marcó un antes y un después en la violencia machista en general y en la violencia vicaria en particular.

Tal fue su repercusión que las llamadas al 016, número de ayuda a las víctimas de violencia de género, se dispararon hasta un 61%, lo cual hace que la narración pública de su historia ya mereciera la pena.

Además, ministras como Irene Montero entraron por teléfono en Sálvame para hablar del relato de la hija de 'La Más Grande'. Pero ella no fue el único político que se pronunció sobre el tema, también lo hicieron Adriana Lastra, Íñigo Errejón y el presidente del Gobierno.

Rocío Carrasco nos confirma que recibió una llamada de Pedro Sánchez.



🔴https://t.co/eGcuDv9QhY#DíasDeTele pic.twitter.com/IWZ8UnC0N9 — La 1 (@La1_tve) March 8, 2023

Así lo confirmó la propia Rocío Carrasco este jueves en Días de tele tras ser preguntada por Julia Otero si Pedro Sánchez la llamó por teléfono, tal y como se había rumoreado.

Después de risas, algo de vergüenza y nervios, la invitada respondió que sí había sucedido. "¿Por qué no contarlo, no?", preguntó la presentadora. "Bueno, no sé... Quiero decir que no es ninguna proeza", contestó Carrasco, intentando quitarle importancia.