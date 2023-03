Los hijos de Harry y Meghan son reconocidos oficialmente como príncipes de Sussex

Este jueves, la Casa Real Británica ha reconocido oficialmente a los hijos de Meghan Markle y Harry con sus correspondientes títulos británicos. Así, Archie y Lilibet se han convertido en los príncipes de Sussex.

La noticia fue conocida cuando un portavoz del príncipe Harry empleó el título para dirigirse a la hija pequeña del matrimonio. Según informó la versión británica de la revista ¡Hola!, después que se produjera la muerte de Isabel II, el rey Carlos aseguró al Duque que sus hijos tendrían títulos reales.

Tras la coronación del hijo de Isabel, el pasado 6 de mayo, Archie, de 4 años, y Lilibet, de 21 meses, pasaron a ser príncipe y princesa por ser nietos del ahora rey. Esto es posible gracias a una patente llevada a cabo por Jorge V y que, desde 1917, funciona en la Casa Británica.

No obstante, se rumoreaba que Carlos podría haber obviado este permiso con el fin de no reconocer a sus nietos con un título de realeza. Sin embargo, al parecer, este no ha querido obviar los derechos que los niños han tenido desde su nacimiento.

La Corona Británica se dirigía a los hijos de los Duques de Sussex como Master y Miss hasta que este jueves, salió a la luz la nueva actualización de los títulos de la Casa Real. A partir de ahora, los niños figuran como príncipe Archie de Sussex princesa Lilibet de Sussex.

La pareja ha celebrado la buena nueva en una íntima ceremonia en la mansión de Montecito, en California, a la que estaban invitados tanto el rey Carlos como Camilla, así como los príncipes de Gales. Sin embargo, ninguno de los cuatro miembros acudió al evento.

Como ha dejado saber la publicación citada anteriormente, Harry y Meghan pretenden emplear el título que han recibido sus hijos solo en ocasiones formales. Además, su idea es que los niños tengan la opción de elegir, cuando sean adultos, si aceptan llevar estas dignidades o si los rechazan.

Tanto Archie como Lilibet ocupan el sexto y el séptimo en la línea de sucesión al trono británico. No obstante, según el Acta de Unión, el Acta de Establecimiento y la Declaración de Derechos, aquellos católicos o niños nacidos de padres no estén casados en el momento de su nacimiento quedarán fuera de la línea dinástica.