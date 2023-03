Regalos no permitidos, retrasos en los pagos... el borrón inesperado en la carrera de Ocasio-Cortez, la gran esperanza demócrata

Gobernando Donald Trump, siempre se vio a la congresista estadounidense Alexandria Ocasio-Cortez como la gran esperanza demócrata. De origen latino y mujer: puro futuro. Hoy, con un demócrata en la Casa Blanca, se supone que la parlamentaria aguarda en el banquillo su oportunidad. Pero estos días su inmaculada imagen muestra ya un borrón.

La congresista del Partido Demócrata estadounidense está siendo investigada por la Oficina de Ética. Los hechos se refieren al año 2021, cuando Ocasio-Cortez acudió como invitada a la gala Met. Este evento que organiza el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York es uno de los más importante en el mundo de la moda en Estados Unidos.

Siendo así, su alfombra roja es especialmente brillante. Se juntan en ella los VIPS y la moda, de modo que las celebridades lucen modelos creativos y caros, muy caros. La congresista demócrata decidió ser una más y acudió con un vestido blanco diseñado por Brother Vellies.

'Tax the rich' ("Impuestos a los ricos")

Era una prenda llamativa, no tanto por su diseño como por la frase que llevaba bordada en letras grandes y color rojo sobre la espalda: Tax the rich ("Impuestos a los ricos"). En una gala frívola y con mucho poderío, Ocasio-Cortez no perdió la oportunidad de hacer lo que sabe, de hacer política.

Ocasio-Cortez luciendo en la espalda el mensaje "Tax the rich". JUSTIN LANE / EFE

Después de todo, la congresista fue elegida por el distrito número 14 de la ciudad de Nueva York, que engloba a algunas áreas de los populares barrios del Bronx y Queens, entre los más pobres de la ciudad.

Hasta ahí el paso de la más progresista de los demócratas por el evento del Metropolitano de Arte de Nueva York, que despertó tantas críticas como adhesiones. No dejó indiferente a nadie. El problema viene con lo que luego se ha sabido: para asistir a la gala la joven política habría roto las reglas de ética parlamentarias al haber recibido regalos.

El Congreso impide aceptar regalos como "una gratificación, favor, descuento, entretenimiento, hospitalidad, préstamo, indulgencia u otro artículo que tenga valor monetario"

Eso es lo que sugiere la investigación que mantiene la Cámara de Representantes. En diciembre, el Comité de Ética también decidió ampliarla para saber con certeza si Ocasio-Cortez podría haber aceptado regalos no permitidos como miembro del Congreso. Las normas de esta cámara impiden aceptar regalos como "una gratificación, favor, descuento, entretenimiento, hospitalidad, préstamo, indulgencia u otro artículo que tenga valor monetario".

¿Regalos no permitidos?

El comité ha publicado un informe de la Oficina de Ética del Congreso, que dice que la congresista "puede haber aceptado regalos no permitidos asociados con su asistencia a la Gala Met en 2021". Además, la política habría tardado meses en pagar a los profesionales que la maquillaron (345 dólares) y peinaron (478 dólares) para lucir en el acto, detalla The New York Times.

Es una situación muy lamentable. Me siento terriblemente mal, especialmente por las pequeñas empresas que se vieron afectadas"

De igual modo, la parlamentaria tardó en pagar la factura del alquiler del vestido, los zapatos, el bolso y las joyas, todo ello a la diseñadora Aurora James (unos 990 dólares), del alquiler por horas de una habitación del lujoso hotel Carlyle (unos 5.000 dólares) y del transporte hasta el escenario del evento.

La congresista demócrata estadounidense Alexandria Ocasio-Cortez. ARCHIVO

No obstante, "el mero hecho de llevar a cabo una revisión adicional de una remisión, y cualquier revelación obligatoria de dicha revisión adicional, no indica por sí mismo que se haya producido ninguna violación", aclara la dirección del Comité de Ética (que reúne a republicanos y demócratas) en un comunicado.

Ocasio-Cortez acabó pagando las facturas, pero después de que los investigadores del Congreso contactaran con Aurora James, y su empresa, Brother Vellies.

"Inaceptable", reconoce Ocasio-Cortez

"Realmente parece que hubo una bola que se dejó caer", ha dicho la joven parlamentaria a los investigadores. "Es una situación muy lamentable. Me siento terriblemente mal, especialmente por las pequeñas empresas que se vieron afectadas", ha declarado la congresista. Ocasio-Cortez asegura que un miembro de su equipo (que ya no lo es) era el responsable de los pagos, pero no hizo bien su trabajo.

Su abogado, David Mitrani, explicó en una declaración al comité que "aunque no se ha encontrado ninguna violación de la Ética, la Oficina de Ética del Congreso identificó que retrasos en el pago a los proveedores por los costos asociados con la asistencia de la congresista a la Gala Met". Según el letrado, la parlamentaria considera "inaceptables" los retrasos y ha tomado medidas "para garantizar que nada de esta naturaleza vuelva a ocurrir".

Tras la exhaustiva revisión de las comunicaciones personales de la congresista, no hay constancia de que se negara a pagar estos gastos"

"Incluso después de la exhaustiva revisión de las comunicaciones personales de la congresista, no hay constancia de que se negara a pagar estos gastos", ha escrito Mitrani. "Por el contrario, hay varias comunicaciones explícitas y documentadas, anteriores a la revisión de la Oficina de Ética, que muestran que la congresista entendió que tenía que pagar estos gastos con sus propios fondos personales, como finalmente hizo. Confiamos en que el Comité de Ética desestimará el asunto", ha afirmado el abogado.