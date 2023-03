Jorge Javier Vázquez revela la película con la que hizo una indecencia en el cine: "Nadie se dio cuenta"

Los burros de Fortunato, el pódcast de Jorge Javier Vázquez, ha estrenado este jueves su segunda entrega. Y, tras llevar a Íñigo Errejón como primer invitado, en esta ha sido Siro López quien se ha sentado junto al catalán y sus compañeros. Pero, como con el presentador de Sálvame nunca se sabe, la visita del periodista deportivo ha terminado desembocando en una confesión sexual.

El entrevistado habló de cómo él lleva su edad, 66 años, y contó que se siente como un veinteañero en el cuerpo de un sexagenario. Además, habló de sus ligues, y parece que no le faltó el éxito: "Me han dicho que me parecía un poco a Richard Gere, así sin gafas".

El conductor y los colaboradores del pódcast se rieron, pero después el de Badalona se acordó de una anécdota con Richard Gere que, por muy íntima que fuera, decidió contar.

"¿Tú sabes que yo viendo Oficial y caballero me masturbé en el cine?", reveló, sin pelos en la lengua. "Aquella película con esa fotografía que tenía...".

"Lo tuve que hacer de manera subrepticia, sin que nadie se diera cuenta. Y nadie se dio cuenta", aseguró Jorge Javier Vázquez. Los presentes se rieron por la excusa de la fotografía, pero el presentador recalcó que la forma en la que estaban compuestas las escenas influyeron mucho en aquel momento privado: "De verdad que era la fotografía, que te provocaba".

"Luego me pasó con otra película, pero esta era española, creo. No me acuerdo del título", añadió el catalán y, después, le preguntó a Siro López si él había hecho lo mismo. "Yo sí, y me han...", respondió, muy sincero, el periodista.