"València, ¡ja estem en Falles!": unas fiestas por la inclusión y la igualdad

En València, cuando un día de invierno amanece inusualmente cálido, se dice que "hace tiempo de Fallas". O al menos, y hasta que el cambio climático nos demuestre lo contrario, esa ha sido la coletilla por excelencia de un pueblo que ha convertido su celebración de la primavera en Patrimonio Cultural de la Humanidad. Quizá, porque no hay nada más atávico que usar el fuego para volatilizar lo que ya no tiene cabida ni en el presente ni en el futuro. Y luego, revertir sus cenizas en vida, color y progreso.

Si bien fueron las Fallas de la pandemia –en septiembre de 2021– las que plantaron un monumento que recreaba el beso entre dos falleras, y las de 2022 las que cumplieron el deseo de una tercera de desfilar vestida de saragüell (el tradicional traje masculino), son estas de 2023 las que parecen colocar a la mujer en un definitivo paso al frente.

Por la inclusión

Para muestra, la Fallera Mayor: Laura Mengó Hernández, una activista por la inclusión y normalización de la excepción a cualquier norma, cuya discapacidad motriz no le ha impedido convertirse en nadadora de élite. Por si fuera poco, es enfermera de la Unidad de Maternidad de La Fe, hospital de referencia en Europa. Su nombramiento no solo supone una declaración de intenciones de las Fallas. También, hacia dónde se dirige esta segunda década del siglo XXI. "He sido nadadora desde que tuve dos meses, hasta llegar a ser campeona de España. Estoy muy orgullosa de dar visibilidad al colectivo".

Las Fallas tienen, desde sus comienzos, a la mujer valenciana como representante y máxima expresión"

Defensora de una sanidad "sin recortes" y de unas Fallas como "fiesta plural, integradora, diversa, acogedora e inclusiva", sostiene que estas han evolucionado con la sociedad. "Las Fallas son solidarias e inclusivas. La mayoría de las comisiones hacen gestos para ayudar a que todas las personas puedan acceder y disfrutar de nuestra fiesta. Las Fallas tienen, desde sus comienzos, a la mujer valenciana como representante y máxima expresión. Y hay que seguir poniendo en valor esta responsabilidad", defiende. "El papel de la mujer debe ser fundamental dentro de la fiesta. Un papel que avanza y se afianza a la par que lo hace la sociedad actual", concluye la Fallera Mayor.

El castillo de fuegos artificiales de Pirotecnia Valenciana durante la Crida de las Fallas 2023. Rober Solsona / Europa Press

Una celebración con raíces

"El rol de la mujer en las Fallas ha evolucionado mucho a lo largo de su historia", explica quien, en caso de alcanzar la concejalía de Cultura Festiva en las próximas municipales, se convertiría en la primera mujer en ostentar el máximo mando de la fiesta: la socialista Nuria Llopis, Fallera Mayor Infantil 2006, estudiosa de su historia y periodista.

"La primera fallera es la ganadora de Miss España 1929, que decide representarnos en Europa vestida con el traje folclórico". Se trata de Pepa Samper, reconvertida en 1931 en Belleza Fallera, "una figura meramente representativa".

O Caridad Rech, la primera artista fallera que se conoce "porque enviuda y ha de hacerse cargo del taller". O Josefina Caballer, matriarca de una legendaria familia de pirotécnicos. O la primera artista en ganar un cartel de Fallas: Manuela Ballester, coetánea de Josep Renau.

La evolución, "grande pero muy lenta", esperará hasta 2009 para nombrar a la primera presidenta de una Falla Especial: Laura Cano. Y así hasta el mítico puño en alto de la Fallera Mayor de 2019, Marina Civera. Hechas, pues, las presentaciones, solo queda disfrutar de la fiesta.

Buñuelos de calabaza con chocolate, el dulce fallero por excelencia. ISTOCK

Traiga ropa que resista un eventual envite de pólvora. Solo hay un alto el fuego de madrugada, entre que las verbenas tocan su último bis y las 7.00 h, cuando miles de tro de bac (petardos sin mecha que explotan al impactarlos contra el suelo) anuncian la despertà. Podrá reponer fuerzas con los tradicionales buñuelos de calabaza mojados en chocolate o el esmorzaret. Entre las 10.00 y las 12.00 h, València paraliza su actividad frente a un bocadillo y una cerveza flanqueados por aceitunas, altramuces y cacahuetes. De remate, un cremaet (típico carajillo local).

Este año, los castillos de fuegos artificiales se trasladan a la espectacular Ciudad de las Artes y las Ciencias, alejada de la Ofrenda , en el centro histórico, por lo que se necesitará un calzado cómodo.