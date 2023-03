RansomHouse se pone en contacto con los responsables del Clínic y exige un rescate para liberar los datos secuestrados

El secretario de Telecomunicaciones y Transformación Digital, Sergi Marcet, ha confirmado a Catalunya Ràdio que los ciberdelincuentes de RansomHouse "se han puesto en contacto con nosotros y nos han dicho que quieren un rescate" para liberar los datos y que el hospital pueda volver a su funcionamiento normal tras el ciberataque del pasado domingo.

Sergi Marcet ha explicado que han intentado disuadirles de sus intenciones avisándoles de que "están atacando un hospital". Sin embargo, no ha habido ningún resultado porque, según Marcet, "les da igual. Ellos tan solo quieren dinero".

Acto seguido, el secretario de Telecomunicaciones ha manifestado que se ha trasladado a los piratas informáticos que "no se negociará nada" y que "no se pagará ni un céntimo, como se dijo desde el primer día". Sergi Marcet también ha indicado que "no se ha pagado ni un céntimo" hasta ahora.

Sergi Marcet también ha vuelto a confirmar el robo de datos, pero "no sabemos cuáles", y que tienen que analizar las copias de seguridad del hospital para confirmar en qué consiste la información sustraída. En este sentido, el secretario de Telecomunicaciones ha indicado que probablemente intentarán vender en el mercado negro la información robada, "No sé qué valor puede tener, pero seguro que hay alguien dispuesto a comprarla" indica el secretario de Telecomunicaciones.

Sergi Marcet ha que la petición de rescate para liberar la información del bloqueo y recuperar el sistema es siempre es una primera opción de extorsión, pero que después existe esa segunda alternativa de vender los datos que se hayan podido recopilar. Marcet ha apuntado a un posible tercer objetivo habitual en estos casos, que consiste en organizar "un ataque muy grande para ocultar algo muy pequeño", sin especificar en qué podría consistir esa estrategia en este caso.

Trabajo de recuperación

Respecto a la actividad asistencial, fuentes del hospital confirman que se está llevando a cabo la totalidad de las intervenciones quirúrgicas programadas y la mitad de las consultad externas, según se tenía previsto para hoy.

Por otra parte, más de 150 equipos de técnicos siguen trabajando para ir recuperando gradualmente los sistemas informáticos del centro sanitario, al mismo tiempo que vigilan que esa restauración no pueda suponer un nuevo ataque por parte de RansomHaouse.