Ginés estalla contra Asraf Beno por cómo hacer el fuego: "Hazlo como te salga de los..."

El conocido tiktoker Ginés Corregüela ha protagonizado una discusión contra el televisivo Asraf Beno, novio de Isa Pantoja, a cuenta de cómo hacer el fuego en Supervivientes.

Ginés estaba colocando madera sobre las brasas, mientras Asraf le daba constantes indicaciones. "Ese está mojado, este también... los mojados que se queden ahí secando al lado, pero no los pongas. No lo ahogues... pon los secos...", repetía.

Al final, Ginés, enfadado, le dejaba claro que sabe hacer fuego. "He hecho yo 7.000 lumbres todos los años, ponlo tú", le decía el de Jaén. Beno daba un paso atrás y le decía que "no es para ponerse así".

"Te gusta recalcarte cuando está la cámara", le acusaba Ginés, a lo que Asraf aseguraba que lo único que quería era no perder el fuego. "¿Qué crees que quiero discutir contigo?", preguntaba el joven. "Se supone que sí", respondía el famoso por sus bocadillos.

"Hazlo como te salga de los huevos", acababa por espetar Ginés, algo que a Asraf le parecía una falta de respeto.

"He hecho un millón de lumbres, me vas a decir a mí cómo se hace una lumbre", reiteraba el tiktoker, antes de que los compañeros mediaran para que la cosa no fuera a más.

La discusión acababa en un apretón de manos que no parecía apaciguar demasiado los ánimos, a pesar de que acabaron por seguir a sus labores sin más encono.