La ruptura de Mario Vargas Llosa e Isabel Preysler ha supuesto que muchas celebrities de nuestro país se posiciones de parte de uno o del otro. La apodada como 'Reina de corazones' ha estado, desde el primer momento, muy arropada por su familia; mientras que el Nobel se ha refugiado en su exmujer, Patricia Llosa, y sus hijos.

El pasado miércoles, la revista ¡Hola! mostró en su portada a Julio Iglesias, exmarido de la empresaria, que no dudó en dar su opinión con respecto a la ruptura y la relación que mantenían Preysler y Vargas Llosa. Unas palabras que han gustado mucho a Tamara Falcó: "Siempre ha sido un caballero".

Este jueves, Beatriz Cortázar, colaboradora del Club Social de El programa de Ana Rosa ha explicado que ha podido hablar con Isabel Preysler acerca de las declaraciones que el cantante ha hecho al citado medio, donde Iglesias no ha dudado en defenderla y mostrar su rechazo ante la actitud de Vargas Llosa y sus familiares.

El cantante apuntó, en su entrevista con el citado medio: "Fuera como fuese la ruptura, un caballero y un señor sabe cómo acabar las cosas. Se sale públicamente y se desea a la otra persona todo la felicidad". Unas palabras que llegan en el momento perfecto para mejorar la imagen de Preysler.

"El comportamiento del señor Vargas Llosa ha dejado mucho que desear. Un señor que ha convivido durante ocho años con una señora tiene que saber actuar y controlar cómo actúan las personas de su alrededor", agregaba Julio Iglesias cargando, tanto contra el escritor como contra los hijos de este, que no han parado de mostrar su apoyo para que el Nobel y su exmujer recuperasen su relación.

Desde el plató del matinal de Telecinco, Cortázar ha explicado: "Isabel ha reconocido, literalmente, que 'las palabras de Julio le han llegado al alma'. Le parece un acto de valentía porque Julio Iglesias lleva retirado de los medios mucho tiempo y hacía mucho que no hablaba para la prensa".

"Aparecer de repente y no para hablar de él sino para defender a Isabel me parece que es un acto de valentía. Además, es ponerse en una primera fila que no siempre es cómoda. Me reconoció que le pareció un gesto muy valiente y cariñoso", ha agregado la colaboradora para, después, apuntar que Isabel Preysler y Julio Iglesias tienen una relación "muy buena": "No hablan todas las semanas, pero lo hacen frecuentemente y bien. Han sabido evolucionar después de un divorcio tan sonado como fue el suyo. Han sabido encontrar la amistad que, a lo largo de los años, mantienen".

"Desde el minuto uno de la ruptura e incluso antes, Julio ha sido el apoyo de Isabel. Ha sido el que ha conocido y ha estado al tanto de todo y el que siempre le ha demostrado su apoyo. Lo que más le ha emocionado a Isabel de estas palabras es el párrafo donde Julio dice que los otros dos maridos de ella no pueden salir a hablar porque han fallecido, pero estarían pensando lo mismo que piensa él", ha añadido Cortázar.

Por su parte, Marisa Martín Blázquez ha apuntado que Isabel Preysler contactó personalmente con Julio Iglesias para agradecerle el gesto y darle las gracias por lo que había hecho: "Terminaron hablando de los nietos, de los hijos y de cómo va la vida".