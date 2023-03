Madrid reparte hasta 3 millones en ayudas para cambiar las calderas y estufas de gas

Los calefactores de propano tienen fecha de caducidad en las terrazas madrileñas: el 31 de diciembre de 2023. Según la Ordenanza de Terrazas de Hostelería y Restauración, aprobada en enero del año pasado, a partir de 2024 "no podrán instalarse estufas de gas, como tampoco aquellas que emitan gases de efecto invernadero a la atmósfera". No obstante, los dueños de muchos locales, que todavía arrastran las consecuencias económicas derivadas de la pandemia, no han dado el paso hacia energía eléctrica. El tiempo apremia y el Ayuntamiento ha lanzado nuevas subvenciones para dar el empujón definitivo a las 'terrazas sin emisiones'. La nueva línea de ayudas Cambia 360 también fomenta la instalación de sistemas de climatización eficientes en los domicilios y empresas, los siguientes por cumplir con la reducción de las emisiones contaminantes.

La portavoz del Ayuntamiento de Madrid, Inmaculada Sanz, informó este jueves que la Junta de Gobierno ha autorizado el gasto de dos millones de euros para financiar la prestación para la renovación de instalaciones térmicas de calefacción _y climatización durante todo el 2023. Se trata del cuarto paquete de subsidios que publica el Ayuntamiento de Madrid desde el año 2020. Y estará activo desde el próximo 24 de marzo hasta el 20 de octubre para la línea de ayudas ‘terrazas sin emisiones’ y hasta el 24 de noviembre para el resto de líneas de actuación.

Con un gasto inicial de dos millones de euros, ampliables a tres si el importe de las subvenciones supera el crédito inicialmente aprobado, las ayudas se dividen en tres ámbitos:

1,8 millones de euros para sustituir las calderas de gasóleo por sistemas de alta eficiencia conectados a redes de suministro urbanas que eviten el transporte de combustible

100.000 euros para sustituir instalaciones o aparatos de calefacción por combustión empleados en terrazas o quioscos de hostelería y restauración por otras instalaciones de generación de calor eléctrico sin emisiones locales

100.000 euros para cambiar generadores de calor que empleen combustibles fósiles en cualquier instalación térmica en edificios de uso residencial por bombas de calor de accionamiento eléctrico.

Requisitos

Para ser beneficiario de estas subvenciones, se deberá realizar la renovación de los equipos en la ciudad de Madrid entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2023, solicitándolo a través de la Asociación de Empresas del Sector de las Instalaciones y la Energía (Agremia), conforme a los formularios, procedimientos y plazos establecidos que aparecerán en este link a partir del 16 de marzo.

En el caso de la línea de ayudas ‘terrazas sin emisiones’, que podrán llegar a cubrir hasta el 50 % del coste de las nuevas instalaciones, solo serán subvencionables las actuaciones que se realicen en terrazas autorizadas con anterioridad a la entrada en vigor de la Ordenanza de Terrazas y Quioscos de Hostelería y Restauración 1/2022, de 25 de enero.

Problemas con las últimas ayudas a las terrazas

Las famosas 'setas' proliferaron en España al calor de la reforma de la ley antitabaco de 2011, que prohibía fumar en espacios de uso colectivo como bares, restaurantes o discotecas. Esto hizo de las terrazas un gran negocio, si bien el aldabonazo definitivo fue la pandemia del coronavirus. Con el veto al servicio en barra y la recomendación de no consumir en espacios cerrados, la climatización de los veladores se convirtió en la salvación para miles de locales en Madrid. Y las setas crecieron como hongos por toda la capital.

Una de las 63 medidas que acordaron los 'carmenistas' del Grupo Mixto con el Gobierno municipal para brindar su apoyo a los Presupuestos de 2022 fue lanzar una línea de subvenciones para ayudar a los hosteleros a sustituir las estufas de gas por otras alimentadas por fuentes de energía no contaminantes, fundamentalmente eléctricas. "El objetivo era facilitar esa sustitución sin que ello supusiera un coste añadido", comenta a 20minutos uno de los tres ediles que firmó el acuerdo. "Solo una estufa eléctrica te puede costar 300 euros, y a eso hay que añadir la toma de corriente y el coste de la obra, puesto que los cables tienen que ir soterrados", apunta José Antonio Aparicio, presidente de Hostelería Madrid, la patronal de los empresarios hosteleros en la Comunidad.

Así nacieron el pasado mayo las denominadas 'Ayudas Cambia 360', a las que el Consistorio reservó dos millones de euros, no pudiendo superar dicho incentivo el 50% del coste de la operación. "No estábamos de acuerdo con quitar las estufas, pero por lo menos una ayuda empujaba a hacer los cambios", dice el representante hostelero. Varios meses después, "la línea de subvenciones no ha tenido excesivo éxito", valora él mismo. El problema estriba en el permiso que requiere "hacer un socavón para acometer la obra". "La administración debería agilizarse: te conceden la licencia y luego son lentos para darte el permiso. Hay una pequeña contradicción".