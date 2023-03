Ignacio Tremiño: "Incluir en las listas electorales a personas con todo tipo de discapacidad, ayudaría a eliminar miedos"

Ignacio Tremiño (Valladolid, 1966) conoce de primera mano las demandas e inquietudes de las personas con discapacidad. Hasta los 25 años, reconoce, jamás había pensado en la discapacidad, pero un accidente de tráfico, que le obliga a ir en silla de ruedas desde entonces, le encaminó a dedicarse a ello de lleno, tanto personal como profesionalmente. Su recorrido en este sector pasa por un estrecho vínculo con entidades asociativas y una extensa carrera en la política que le llevó a ser el segundo diputado con una discapacidad física severa en entrar en el Congreso de los Diputados.

Desde 2021, es el Director de Atención a Personas con Discapacidad de la Consejería de Familia, Juventud y Política Social de la Comunidad de Madrid. En una entrevista con 20minutos, Tremiño repasa los avances y retos aún por alcanzar en materia de discapacidad, además de las distintas iniciativas que está llevando a cabo la región para facilitar la inclusión sociolaboral de estas personas.

Su discapacidad no ha sido una barrera para su desarrollo profesional, todo lo contrario. Tiene una larga trayectoria en asociaciones vinculada a la discapacidad y en política. ¿Por qué se decidió embarcar en el mundo de la política?No fue intención mía. Era presidente de la Asociación de Personas con Discapacidad Física de Castilla y León y el Partido Popular me propuso ir en sus listas al Ayuntamiento de Madrid para llevar los temas sociales. Una vez que estuve ya en la gestión municipal regresé a la actividad privada. Había muchas cosas que entendía que podían mejorar en materia de discapacidad.

Usted fue, además, el segundo diputado con una discapacidad física severa en entrar en el Congreso de los Diputados, en el año 2016. ¿Por qué es importante que las personas con discapacidad sigan ocupando puestos así?Es muy importante que las personas con discapacidad no sólo nos incorporemos y seamos parte de esta sociedad, sino que también tengamos la oportunidad de estar en puestos de responsabilidad, tanto en la administración, como en la empresa privada. En España si hay una entidad que ha trabajado y luchado por esto es el Grupo Social ONCE, en el que trabajamos más de 72.000 personas, más del 60% de ellas con discapacidad.

Ha participado en numerosas ponencias sobre discapacidad. ¿Considera aún necesario concienciar socialmente sobre este tema?Esto es una realidad, somos egoístas y no nos preocupamos de las personas con discapacidad si no nos toca de cerca. Dicho esto, España es uno de los países más solidarios, pero sí que es verdad que el desconocimiento muchas veces hace que uno no se pare a pensar en las necesidades que tienen las personas con discapacidad. Queda mucho por hacer, la sociedad todavía le queda mucho por aprender, pero las administraciones tienen claro que ya no se puede avanzar si la discapacidad no avanza con el resto de los ciudadanos.