Las menores que sufrieron un intento de retención en Leganés denuncian que han vuelto a ver al agresor: "No puedo ir sola"

Las menores víctimas de un hombre detenido tras presuntamente intentar retenerlas por la fuerza en Leganés han denunciado que siguen viendo a su agresor por la zona en la que viven y que tienen miedo de ir solas por la calle por si el hombre, de 32 años y con 17 antecedentes, reincide en su intento de rapto.

Así lo han relatado en declaraciones al programa La Hora de La 1 de TVE recogidas por 20minutos: "Le hemos vuelto a ver, le vimos unos días después de que le soltaran", dice una de las denunciantes, que aparece de espaldas a la cámara por ser menor de edad.

"Es un conocido de la policía, pero no sabíamos los antecedentes que tenía, que son 17", agrega otra de ellas. "Aun así salimos a la calle, pero con mucho susto, mucho cuidado porque ese chico está parando por mi barrio. No puedo venir sola a mi casa porque tengo mucho miedo de encontrármelo un día yo sola y que me pueda hacer lo que sea", expresa la tercera menor.

.@LaHoraTVE ha podido hablar con dos de las tres niñas que estuvieron a punto de ser retenidas por un hombre en Leganés #LaHota9M ⭕️https://t.co/lfLLychuhw pic.twitter.com/QiciD6HfeV — La 1 (@La1_tve) March 9, 2023

Según una información adelantada por Telemadrid, este hombre asaltó tanto a esta joven como a su acompañante, también menor de edad, cuando ambas esperaban al autobús en una parada el pasado 10 de febrero. El hombre trató de retenerlas y obligarlas a irse con él, para lo que llegó a ofrecerles dinero y cocaína. "¿Fumáis? ¿No tenéis coca?", preguntó el agresor a las chicas antes de intentar retenerlas por la fuerza.

Las víctimas han relatado su versión de los hechos a TVE: "Era la primera vez que le veían y fue casualidad que ellas salían de mi casa para la casa de una de ellas, y estaba él ahí". Su amiga, al lado, prosigue: "Nos persiguió hasta una tienda en la que entramos. Ahí nos empezó a decir que si fumábamos porros, que si nos drogábamos, que si cogíamos una botella de [ron] Negrita y nos íbamos a su casa 'de risas' los cuatro. Nos fuimos a la parada del bus para ver si cogiendo el bus nos dejaba de seguir y cuando fuimos a coger el bus, ella consiguió entrar y el del bus cerró las puertas".

"En cuanto subí, escuché los gritos, me giré para ver qué estaba pasando y vi el forcejeo que había. Le pedí al [conductor] del bus que por favor me abriera la puerta y me dijo que no y siguió para adelante", explica la chica que logró subir al autobús.

Al parecer, este hombre agarró por la fuerza y trató de evitar que una de las menores se subiera al autobús, lo que desembocó en un forcejeo que permitió que la joven se zafara y huyera junto a su compañera.

"En el momento en el que ella entra, el chico le coge de la cintura a mi amiga y se la intenta llevar por lo que yo iba todo el rato detrás de ella para no le pasara nada". "Solo pienso en que si se llegan a montar sus dos amigas y se hubiera quedado sola, no sé lo que podría haber pasado", añade otra de las entrevistadas.

Las dos jóvenes entraron en un bar de la calle Monegros "llorando y muy nerviosas" para pedir ayuda. Un cliente llamó a la Policía, que ya estaba buscando a este sujeto porque previamente, alrededor de las 23.00 horas, había causado daños en un bar de la localidad.

Puesto en libertad

Una vez atendidas las menores y entregadas a sus tutores legales, agentes tanto de Policía Nacional como Municipal llevaron a cabo batidas por la zona que permitieron la localización y detención de este hombre como presunto autor de dos delitos de detención ilegal y de daños.

Al detenido le constan, según las mismas fuentes, 17 antecedentes por delitos tan diversos como contra el patrimonio o contra la libertad sexual.

En una entrevista en Telemadrid, este hombre ha asegurado que lo que pretendía era "que perdieran el autobús y se quedaran". "Ese día se me fue un poco y ya está. No quería secuestrarlas, quería que se quedaran y no me dejaran tirado como a un tonto", ha señalado el acusado, que fue puesto en libertad tras pasar a disposición judicial.