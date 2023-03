Leticia Dolera denuncia en 'Días de tele' la censura de una escena de su serie en Estados Unidos: "No tiene un contexto erótico"

La actriz Leticia Dolera denunció en Días de tele la censura que sufre su serie en Estados Unidos debido a que se ven genitales femeninos. Además, habló sobre temas como el feminismo y la maternidad.

"Me parecía importante mostrar los genitales femeninos sin un contexto erótico o sexual", comenzó a relatar Dolera. "En Estados Unidos ha sido censurado. No censuran cosas de violaciones y demás y, pero una vulva medio en la sombra no la pueden ver", declaró enfadada.

Mientras que la actriz dirigía su serie, Vida perfecta, descubrió cosas nuevas de la maternidad: "Muchas mujeres me contaron que fueron incapaces de verse la vulva durante un año, porque les daba miedo". Por este motivo, le pareció perfecto incluirlo.

Continuó hablando de su proyecto, contando la graciosa vez que presenció un parto. "Tenía que dirigir una escena de un parto y no había visto uno", comenzó. "En Barcelona me dejaron estar presente ir a un parto natural y otro con epidural", continuó sin que el resto del equipo esperase la siguiente escena.

"Me coloqué en un lugar para poder para verlo todo. Mala idea. Me desmayé", recordó entre risas. "Es que vi unos líquidos y unas cosas que no me esperaba", intentó justificar su reacción con gracia.