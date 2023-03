Luis, en 'First Dates': "En el amor soy un mierda, volcado y un poco celoso"

La sinceridad fue la carta de presentación de Luis este miércoles en First Dates, donde el madrileño admitió que "en el amor soy un mierda. Apasionado, volcado y un poco celoso".

"Aunque llevo años trabajando en ello, pero también depende de los detonantes. Me han engañado, lo he hecho yo; me han decepcionado... creo que ya estoy preparado", añadió.

Su cita fue Laura, una italiana que se dedicaba a la música: "Pienso que por eso no tengo relaciones estables, por mi profesión tengo que viajar mucho", le contó a Carlos Sobera.

Laura y Luis, en 'First Dates'. MEDIASET

Nada más verla, Luis exclamó: "¡Qué suerte he tenido! Todos los nervios que tenía en la puerta del restaurante, se evaporaron. Fue verla y generarme paz y tranquilidad".

En la mesa durante la cena charlaron de sus trabajos, sus anteriores relaciones y de otros temas en busca de alguno en el que coincidir para comprobar si tenían futuro como pareja.

"Venir al programa es una experiencia que he buscado a ver si encuentro algo que me guste", admitió la italiana. Luis, por su parte, comentó que "volver a la soltería ha sido agotador, por edad, no me apetece ser el cincuentón que está bailando en una discoteca".

Laura y Luis, en 'First Dates'. MEDIASET

Tras la cena, ambos fueron al privado para tomarse el postre y abrir algunas 'bolas del amor': "Llevo hasta preservativos, que salga lo que tenga que salir", comentó el madrileño entre risas.

En una de ellas, Laura descubrió un curioso reto, besar el ombligo de su cita, que hizo con una mezcla de carcajadas y sorpresa. En el turno de Luis, el comensal besó en la boca a la italiana.

Al final, Luis sí que quiso tener una segunda cita: "Me ha encantado físicamente, pero también su alma. Me ha gustado mucho por dentro". Laura coincidió con él para seguir conociéndole.