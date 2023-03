Aitana y su maravillosa respuesta a las reporteras del corazón

"Estáis muy guapas vosotras también", responde Aitana a las reporteras de las agencias de corazón que le esperan en el aeropuerto tras un largo viaje. Han intentado romper el hielo de su trabajo con la vieja táctica del piropo. Pero no lo consiguen demasiado. Aitana no va a hablar de su vida.

Aunque esa contestación de la cantante, devolviendo el cumplido, define el choque generacional que provoca que las nuevas generaciones no entiendan muy bien los procedimientos de la prensa del corazón. El cuore sigue intentando sacar titulares sobre sus manidos clichés del amor y/o desamor romántico, pero los crecidos en la era de las redes sociales ya saben que el final feliz no es coger al vuelo el ramo de novia de una boda. Así que los más jóvenes no comprenden qué hacen incordiando a una persona en pleno jet lag si pueden asistir al día a día de la artista por las publicaciones en sus perfiles públicos.

Ante tales preguntas de las reporteras, Aitana sonríe, aguanta el chaparrón sin dejar de caminar por la Terminal 4 de Barajas y, de nuevo, vuelve a sonreír. Como si todavía le asombrara la expectación que despierta. "¿Podemos decir que estás viviendo una de las mejores etapas de tu vida?", repregunta educada una de las periodistas aeroportuarias. Intuye que es la última oportunidad de rascar algún titular destacable. Pero, una vez más, Aitana pone cara de asombro y suelta un Mr Wonderful: "todas las etapas son muy bonitas". "Cuando hay rupturas, no", responde la otra periodista asfáltica.

Aitana no baja el ritmo del paso. Busca la salida. Y aunque no diga nada, te quedas mirándola. Porque en sus comentarios transmite que mantiene la energía de la ingenuidad de siempre. Es su fuerza. Es una cualidad que hace más grande su talento. Ha triunfado, pero continúa con la naturalidad de seguir flipando por el interés que genera hasta cuando ve que la prensa corre detrás de ella en el aeropuerto. Podría enervarse, podría irritarse. Para qué: no sirve de nada. Y opta por la cordialidad que no enturbia el instante. Incluso relativiza cuando le preguntan si está en un momento de felicidad. No cae en lugares comunes, lo que acaba desactivando a la prensa del corazón que se alimenta con tópicos en busca del lado aspiracional del amor empalagoso o el morbo de las peleas de indignación básica. Sin despecho, sin pelea, poca cosa.

Como consecuencia, las agencias quizá creen que no han conseguido noticia recibiendo en el aeropuerto a Aitana, pero sí hay noticia: la cercanía de una artista que la fama no le ha desubicado. No tiene que huir de ellos como las folclóricas de antaño, porque su mirada y su "estáis muy guapas vosotras también" transmite la empatía que desactiva lo delirante del interrogatorio sentimentaloide en la escalera mecánica. Más absurdo aún en una realidad en la que los artistas han cogido el control del relato de su vida a través de unas redes sociales donde pueden compartir de tú a tú con sus fans lo que deseen. Y mucho antes de dar tiempo a que les roben una foto.