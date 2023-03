Rafa bate un récord de 'Pasapalabra' vigente desde el año 2009

Como si fuera un videojuego, Rafa y Orestes siguen 'desbloqueando' niveles según pasan los programas. Y es que el sevillano batió este miércoles un récord que llevaba vigente en el concurso desde el año 2009, que logró por aquel entonces el concursante José Manuel Lucía.

Si lo que vivimos ayer durante el rosco os parece insuperable, muy atentos a lo que va a suceder en unos segundos. 🙆🏻‍♂️ #Pasapalabra720

En directo: https://t.co/DyOMSfU9bc pic.twitter.com/0TdvmN8vsm — Pasapalabra (@PasapalabraA3) March 8, 2023

Rafa comenzó El Rosco del día con 153 segundos y consumió 114 para lograr una histórica racha de 23 aciertos consecutivos, quedándole solo la Y y la Z para intentar llevarse el dinero del bote con 2.236.000 euros.

Roberto Leal quiso saber cómo estaba después de su hazaña: "Si te soy sincero, nervioso por lo que pueda hacer Orestes. Él en estas situaciones se crece", admitió el sevillano.

El burgalés le contestó que "estoy contento a la par que acojonado. Muy largo me lo fía como en el anterior programa que salió bien y hoy puede salir mal...".

¿Qué está pasando en #Pasapalabra720? 😨



¡¡¡@Rafael_Castano se acaba de poner a tan solo dos palabras del bote tras hacer 23 aciertos del tirón!!! 😱💰

En directo: https://t.co/DyOMSfU9bc pic.twitter.com/DeDqaqBpH7 — Pasapalabra (@PasapalabraA3) March 8, 2023

Finalmente, a los 11 aciertos, Orestes decidió devolverle el turno a Rafa para ver si conseguía acertar las dos letras que le faltaban y se llevaba el bote o no.

Rafa acertó la Z para sumar 24 aciertos, y le quedaba la Y: "Apellido del cardenal que fue preceptor del rey Luis XV de Francia y ministro de Estado entre 1726 y 1743", le preguntó Leal.

"Voy a decir algo, pero vamos, que no lo sé, me ha venido a la cabeza una respuesta que no sé si tiene que ver con Luis XV, pero no puedo más con esta tensión", admitió el concursante.

Rafa, en 'El Rosco' de 'Pasapalabra'. ATRESMEDIA

El sevillano respondió "Luynes", pero se equivocó, quedándose sin el histórico bote del programa, ya que la respuesta correcta era Fleury. "No me lo puedo creer", murmuró abatido Rafa.

Orestes llegó hasta los 23 aciertos, pero se la jugó en P, fallándola, y le ocurrió lo mismo con la M, por lo que tendrá que jugarse su continuidad en el concurso en La Silla Azul del próximo programa.