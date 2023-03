"Quiero agradecer particularmente al presidente del Gobierno que esté hoy aquí. Su presencia representa la voluntad unánime del Gobierno de que las políticas feministas sean una cuestión de Estado". Fueron las primeras palabras que pronunció la ministra de Igualdad, Irene Montero, en el discurso con el que abrió el acto institucional que su departamento organizó el pasado año por el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. En las mismas fechas, la imagen que traslada el Ejecutivo un año después es totalmente diferente: Pedro Sánchez ha evitado coincidir con su ministra en lo que son unos días tormentosos para la coalición, que, pese a lo que quieran escenificar unos y otros con declaraciones públicas y privadas, está tocada -aunque no hundida-.

"Estoy convencido de que dentro de poco podremos aprobar esa ley del sí es sí, para que sólo sí sea sí", le respondió entonces Sánchez, sin saber que ese articulado, uno de los más importantes de la legislatura para Unidas Podemos, iba a provocar el distanciamiento que viven estas semanas. En vez de acudir al acto institucional como sí hizo en 2021 y en 2022, Sánchez ha optado por organizar un evento propio con mujeres directivas en La Moncloa. Al encuentro han acudido, entre otras, su esposa y directora de la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva de la UCM, Begoña Gómez; la presidenta de la asociación de ejecutivas Woman Action Sustainability (WAS), Mónica Chao; y la socia y directora global de Operaciones de Llorente y Cuenca, Luisa García.

Sánchez y Montero tan solo han coincidido este miércoles en el Congreso. La foto del día, no obstante, no ha sido una de los dos juntos, sino otra que ha compartido en su cuenta de Twitter Diana Morant en la que salía el presidente con la propia titular de Ciencia y otros ministros -Nadia Calviño, Pilar Alegría, María Jesús Montero, Isabel Rodríguez, Luis Planas y Miquel Iceta- para reivindicar el 8 de marzo. En la instantánea no había ningún ministro de Unidas Podemos.

No ha sido la única imagen que ha dejado en evidencia el mal momento de la coalición en la Cámara Baja, pues este martes la bancada azul -los sitios asignados a los ministros en el hemiciclo- solo la ocuparon Montero e Ione Belarra, ministra de Derechos Sociales y secretaria general de Podemos, mientras se producía el debate de toma en consideración de la propuesta socialista para reformar la ley del 'solo sí es sí', a la que el grupo morado se opone. El presidente no acudió a votar, aunque la iniciativa logró superar el primer trámite parlamentario gracias a que el PP sumó sus escaños a los del PSOE.

El presidente tampoco contó con Montero en la nueva ley que aprobó el Consejo de Ministros el martes y que obligará a las empresas a contar con al menos un 40% de mujeres en los consejos de administración y puestos de alta dirección. El texto, que también ha servido a Sánchez para enarbolar de nuevo la bandera del feminismo del PSOE, no pasó previamente por la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios del jueves, el conocido como Consejillo, ni su contenido fue consensuado con el Ministerio de Igualdad. De hecho, el jefe del Ejecutivo avisó a la ministra apenas una hora antes de anunciarla en un mitin socialista.

En Moncloa restan importancia a este hecho, puesto que defienden que si Igualdad no ha participado en el articulado es porque lo han hecho los ministerios que deben modificar leyes de sus competencias -véase Economía o Presidencia-.

Consigna de Sánchez para rebajar el tono

Con todo y a diferencia de este martes, donde los reproches que se cruzaron PSOE y Unidas Podemos fueron de gran dureza, los decibelios bajaron este miércoles en el Congreso. Al menos unas horas. Por la mañana, Irene Montero defendió que la coalición "no está en riesgo, sino que lo que está en riesgo son los derechos de las mujeres". Aunque por la tarde, en la manifestación, volvió a la carga: "Creo que es una mala noticia para las mujeres que el Partido Socialista se haya dado la mano del Partido Popular para intentar volver al Código Penal de la violencia o la intimidación".

En medio, Yolanda Díaz, líder del sector de Unidas Podemos en el Gobierno y vicepresidenta segunda, que tampoco acudió este martes al debate en el hemiciclo -sí a votar, antes de tener un encuentro informal con Montero-, que pidió este miércoles que "todo el mundo sea responsable", un mensaje que cuadra con las solicitudes de María Jesús Montero, ministra de Hacienda. La también vicesecretaria general del PSOE animó a Unidas Podemos a "no alimentar ninguna escalada de descalificativos ni de palabras", sino "seguir cosiendo" porque, dijo, "sigue mucho más lo que nos une que los que nos separa".

La otrora portavoz del Gobierno aseguró que trabajaría para "contribuir" con sus declaraciones "a rebajar el tono". Esto es una petición expresa del presidente del Gobierno a todos sus ministros. Hay una consigna que fue privada pero que ya es pública, tras lanzarla Sánchez en varias entrevistas. Fuentes socialistas insisten en que la relación con los 'morados' no está rota, tampoco la coalición, y que seguirán intentando llegar a un acuerdo para reformar la ley del 'solo sí es sí' con Igualdad y evitar así más cruces que puedan dañar la salud del Gobierno a costa de un articulado que ha elevado la tensión al máximo.