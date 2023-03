Las sesiones de control las carga el diablo y buena prueba de ello fue la de ayer miércoles día 8. La víspera había dejado ya señales inequívocas de desacuerdo en la reunión por la mañana del Consejo de Ministros, donde quedó marcada la línea divisoria entre las dos facciones que lo componen: la socialista y la de Unidas Podemos. La ocasión fue la ley que debía pasar por el Pleno del Congreso de los Diputados para corregir la predecesora, la del 'solo sí es sí', cuya torpe redacción ha tenido como consecuencia indeseable la rebaja de penas a más de 700 condenados por agresiones sexuales varias y la puesta en libertad de otros 74 y los que seguirán. Se veía venir y el Consejo General del Poder Judicial, en su informe preceptivo, aunque no vinculante, lo había advertido con rotundidad. Porque toda norma que alivie las penas de los condenados es de aplicación retroactiva al menos desde el código de Hammurabi.

Pero la ignorancia es atrevida y, en esa línea, Irene Montero e Ione Belarra a nadie quieren dejar atrás. Menos aún en fechas como estas de grandes celebraciones como la del Día de la Mujer. Pero una cosa es que las podemitas, emuladas por las socialistas, tengan abolido el principio de contradicción de la lógica aristotélica -según el cual una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo y bajo el mismo aspecto- y otra, bien distinta, que hubieran podido escribir, como Miguel de Cervantes en el prólogo del Quijote, que su ley del 'solo sí es sí', como hija del entendimiento, fuera la más hermosa, la más gallarda y la más discreta que pudiera imaginarse. Porque como argüía don Miguel, tampoco nuestras amigas han podido contravenir el orden de naturaleza, que en ella cada cosa engendra su semejante. Todo ello, en línea con aquellos requiebros y cartas de desafíos que compuso el famoso Feliciano de Silva y que tan bien parecían al Caballero de la Triste Figura, como aquel que empezaba: "La razón de la sinrazón que a mi razón se hace, de tal manera mi razón enflaquece que con razón me quejo de vuestra fermosura".

Así que, aturdido por el caso de tito Berni, diputado socialista tan dado a jugar a conseguidor y a celebrar los éxitos en Ramsés, sin que faltara de nada, el presidente Pedro Sánchez respondió a una pregunta más bien inocua de la portavoz del grupo popular, Cuca Gamarra, sacando del fondo del armario una foto tomada en el verano de 1995, hace 28 años, de Alberto Núñez Feijóo en la cubierta de un barco que patroneaba Marcial Dorado Baúlde, que luego se supo vinculado al narco, como si fuera la prueba del nueve para descalificarlo sin redención posible.

Quedaba claro que los votos populares que le habían valido a Sánchez la víspera para sacar adelante la reforma de su ley del 'solo sí es sí' apenas horas después dejaban de ser tenidos en cuenta. Que el bloque denominado Frankenstein se haya fracturado en momentos tan visibles como los de las manifestaciones feministas para nada cuestiona el odio cainita que separa a los hunos de los otros. La polarización va a seguir siendo la tónica dominante. Primero hasta las elecciones municipales y autonómicas del domingo 28 de mayo y, luego, hasta las legislativas del 3 de diciembre. Por lo demás, las vicepresidentas primera y segunda se apuntaron en sus respuestas a recitar cataratas de datos numéricos imposibles de retener o de contextualizar y al ministro del Interior se le olvidó que el cese del coronel Pérez de los Cobos le sobrevino por su negativa a darle información de las averiguaciones que había hecho la Guardia Civil en funciones de policía judicial. Continuará.