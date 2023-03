Naomi, de 'La isla de las tentaciones', narra cómo se encuentra tras haber sido atropellada: "Una lloradita y a seguir"

Naomi Asensi ha sufrido uno de los mayores sustos de su vida. La participante de la sexta edición de La isla de las tentaciones, ahora en emisión, sufrió un atropello por parte de un taxista. Así lo ha contado, la pareja de Adrián Blanch a través de Instagram.

La joven ha usado su perfil para hablar de este traumático episodio: "Estaba guardando las maletas en el taxi. Entonces, otro que venía, se ve que alguien se le ha cruzado por delante y, para es esquivarle, me ha pisado a mí".

La valenciana no ha dudado en dar todo lujo de detalles sobre cómo ha vivido este accidente: "Me ha reventado y me he puesto a llorar como una loca. Al principio, no sentía el pie, pero después, poco a poco, no tenía dolor".

La 'infuencer' ha narrado su atropello. naomisuperasensi / INSTAGRAM

Tras dar la noticia, no fueron pocos los usuarios de la aplicación que han querido mandarle su apoyo y preocuparse por ella. Aunque ella ha querido dejar claro que solo tiene algún que otro "raspón en la piel", y no va a acusar al taxista por este "despiste".

"Me habéis dicho que me indemnice el taxista, pero es que mi prima me ha contado que el hombre se ha asustado que flipas. Se ha preocupado, nos ha dado sus datos, y me ha pedido que luego le escriba para saber cómo estoy", ha contado la valenciana preocupándose también por el conductor.

Tirando de humor, ha asegurado que ahora todo se arregla con "un poco de Thrombocid, una lloradita y seguir existiendo". La joven ha mostrado a sus seguidores como está "fenomenal" y no tiene problema al andar.