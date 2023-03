Las voces de las manifestaciones del 8M: "Estamos aquí para reivindicar todos los derechos que las mujeres deberíamos tener"

El feminismo ha salido dividido a las calles de Madrid este 8 de marzo, con dos manifestaciones paralelas, marcadas por el debate sobre la ley trans y la ley del 'solo sí es sí'. Así, se han unido muchos testimonios en las movilizaciones en torno a este asunto. María, de 23 años, contó a 20minutos que está "en contra de las transexcluyente", e iba acompañada de Ana, de 24, aseguró que lo importante es "reivindicar lo que nos corresponde como mujeres jóvenes, igualdad de oportunidades, apoyar el feminismo interseccional". Sobre la otra manifestación apuntó que "lo único que hace es manchar la lucha" y sobre todo, continuó "separarnos en vez de unirnos para luchar lo mismo, que es lo que tendríamos que hacer".

Por su parte, Sandra y Belén, de 19 años, defendieron su presencia en la marcha. "Estamos aquí para reivindicar todos los derechos que las mujeres deberíamos tener. Mucha gente se piensa que ya están y no es así. Muchas mujeres están en desventaja y tenemos que luchar por las que no han podido hacerlo y por las que estamos aquí", sentenciaron.

opiniones sobre la división en el feminismo Opiniones sobre la división en el feminismo.

También resaltó la importancia de salir a las calles el 8 de marzo Luis, que a sus 73 años comentó que "venimos a la manifestación en apoyo a la defensa de las mujeres en general. La mujer tiene que ser igual que los hombres en trabajo en trabajo, en libertades, en derechos. Igual que el hombre. Para lograrlo hay que dialogar y ponerse de acuerdo. Unos son muy del extremo y otros del otro y, si no nos ponemos de acuerdo, vamos todos mal".

Por su parte, Carlota (28 años) se pronunció precisamente sobre la ley del 'solo si es si', que estos días ha provocado un gran cisma en el Gobierno de coalición: "Creemos que hay que luchar contra toda la violencia sexual, porque la hay y es una realidad, y necesitamos estar todos a una. Al final estás reformas que no llevan consenso social acaban dividiendo, y en realidad el problema sigue estando ahí y tenemos que seguir luchando. Y qué solo sí es sí y siempre solo ha sido sí".

Carmen y Carlota. Jorge París

Carlota y Carmen, de hecho, son juristas y acudieron a la manifestación abolicionista porque están "en contra de la prostitución" y consideran que la ley del 'solo sí es sí' "tiene buena intención, pero no está bien hecha", por lo que apoyan la reforma. En la marcha abolicionista, además, se han cantado consignas pidiendo la dimisión de la ministra de Igualdad, Irene Montero, a cuenta de este asunto. Mientras, en la convocada por la Comisión 8M las proclamas fueron "no es no, lo demás es violación" o "con Carmen Calvo no estamos a salvo", citando a la exvicepresidenta del Gobierno.

A la manifestación no faltó Lola Ochoa. Tiene 96 años y lleva "cinco o seis" acudiendo con su silla de ruedas y una pancarta. En esta ocasión lo hizo acompañada de su nieta Blanca para reclamar los derechos de las mujeres. "He vivido una guerra, una posguerra, un dictador, una pandemia… pero no la igualdad", sostuvo.

Lola Ochoa, de 96 años, con su pancarta. José González

Laura y Nines, de 36 y 42 años, forman una pareja que ha acudido con su hijo para que se "empape" del feminismo. Además, hicieron una reivindicación sobre su condición al ser dos madres: "Estaría bien que dejaran de preguntarnos quién ejerce de padre, y quién ejerce de madre, como es obvio, y que los derechos sean iguales en familias como nosotras". Hablaron al mismo tiempo de sus expectativas sobre una jornada como la de este miércoles. "Pues esperamos que nuestro hijo sea participativo en todo el tiempo que haga falta para que realmente la igualdad exista", añadieron.

Justo antes de que arrancase la marcha de la Comisión 8M un grupo de mujeres ha quemado velos de forma simbólica frente a la cabecera de la manifestación, y se han lanzado gritos en contra de la durísima represión que sufre la mujer en países como Afganistán. "El velo es opresión", proclamaron.

Sobre esto habló Zuein Embarec Musa, que formó parte del grupo que quemó velos. "Somos de conciencia feminista, somos mujeres laicas de contextos islámicos criadas o nacidas en España, con doble culturalidad. Siempre nos hemos sentido en un limbo y reivindicamos nuestro derechos básicos, como cualquier otra mujer", esgrimió, para proseguir con que "en España recibimos el racismo y el bullying por venir de familias musulmanas. Se nos identifica siempre con el velo o con la religión del islam, cuando nosotras no nos identificamos".

Son mujeres laicas nacidas o criadas en España en contextos islámicos Quema simbólica de velos antes de arrancar la marcha.

"En nuestros contextos musulmanes somos rechazadas justo por eso, porque rechazamos la misoginia que hay dentro del islam, como en cualquier otra religión. ¿Qué reivindicamos aquí? Que somos parte de la civilización española y que se nos tenga en cuenta. No pueden utilizar la religión musulmana o el velo para relativizar la cultura", concluyó.

Otra de las asistentes a las marchas fue Mari Carmen, quien dijo acudir para "luchar por nuestros derechos, como hicieron antes nuestras madres y abuelas. Ahora tenemos que hacerlo por nuestras hijas y nietas". Apuntó que el fin de la violencia es la principal reivindicación, y también alcanzar la igualdad entre hombres y mujeres.