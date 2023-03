Sandra Férriz se sincera sobre sus retoques estéticos y cuenta lo mal que lo pasó a raíz de uno de ellos: "Salí llorando"

Sandra Férriz siempre ha sido sincera sobre sus retoques estéticos, aunque, lo que se desconocía hasta ahora era la mala experiencia que tuvo en una de sus visitas a la clínica de belleza.

En el último vídeo que la que participara en La isla de las tentaciones, ha compartido en su canal de Mtmad ha asegurado cómo salió llorando y con el "rostro deformado" tras someterse a una intervención. Y es que la valenciana ha dedicado un capítulo completo para hablar sobre sus "mejoras".

Lo primero que ha querido destacar es que ella solo se ha sometido a dos operaciones estéticas como tal, una de aumento de pecho, y otra para mejorar la forma de su nariz. Con ambas está contenta, pero no puede sentirse mal por la cicatriz que le quedó como consecuencia de la mamoplastia: "Intenté quitarla de mil maneras, pero no hay manera".

Aunque, sin duda, lo que a ella más le ha marcado fue el retoque que se hizo en sus labios. La valenciana intentó aumentar el tamaño de estos para hacerlos más jugosos, aunque el resultado fue completamente diferente. Como ha contado en su vídeo, sentía que tenía la cara completamente deformada y no sabía qué hacer al respecto: "Me metí en un sitio que no debía y me la lie".

La influencer ha mostrado fotografías inéditas de todos sus antes y después de las operaciones y retoques para poder ilustrar mejor todo lo que cuenta. Así, ha enseñado desde fotos de ella de pequeña para mostrar su nariz, hasta imágenes de las cicatrices de su pecho o del "destrozo de sus labios".