Sharon Stone confiesa que perdió la custodia de su hijo por 'Instinto básico': "Se juzgó qué tipo de madre era solo por mi papel"

La película Instinto básico cambió para siempre la carrera profesional de Sharon Stone, puesto que la convirtió en el arquetipo de femmefatale que durante la década de los 90.

Pero este papel repercutió también en su vida profesional, y no para bien. Fue durante su divorcio de Phil Bronstein en 2004 cuando la actriz fue juzgada por "hacer películas sexuales", tal y como apuntó el juez que llevaba los trámites de separación, algo que Stone recordó en el podcast Table for Two With Bruce Bozzi.

"Se juzgó qué tipo de madre era solo porque había hecho esa película. Hoy en día la gente se pasea desnuda en las series de televisión y no pasa nada", comenta la artista, asegurando además que, en su caso, "bastó con 16 segundos de un posible desnudo" para que perdiera la custodia de su hijo.

La decisión del juez fue que lo mejor para Roan -que tenía ocho años- era convivir con su padre, pues "el ambiente era más estable" que el que presentaba Sharon Stone. En 2008, la actriz intentó recuperar la custodia de su hijo, pero sin éxito.

Esto provocó que, en los meses posteriores a la segunda renuncia, Stone dejara de comer y fuera incapaz de levantarse de la cama. Esta situación la llevó a ingresar en clínica Mayo con un diagnóstico de "palpitaciones cardíacas y trastorno de la alimentación", recuerda.