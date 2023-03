Carla Vigo no pasa por su mejor momento. Alejada de su parte más profesional, la sobrina de la reina Letizia está centrada en su salud mental para recuperarse totalmente y poder volver con más fuerza. Su entorno aseguró que estaba acudiendo a terapia, pero ahora ha sido ella misma quien ha revelado que ha estado ingresada porque padece Trastornos de la Conducta Alimentaria (TCA).

"Estoy pasando por una etapa muy dura, pero gracias a eso te entiendo muchísimo mejor", fue lo que escribió la actriz de 22 años a su madre, Érika Ortiz, en el aniversario de su muerte. "Ha pasado por una depresión, de la que se está recuperando poco a poco. Va a terapia y el proceso está siendo positivo", declaró su mánager.

Pero, recientemente, Carla Vigo ha hablado de su estado de salud en un directo de Instagram y ha contado que padece bulimia y, aunque ahora está en casa, en las últimas semanas ha estado ingresada por esta razón.

Tal y como ha informado El Español, la sobrina de la reina Letizia ha hablado de su TCA este miércoles 8 de marzo para explicar por qué no iba a la manifestación del Día Internacional de la Mujer.

"A los 14 años empecé a hacer cosas perjudiciales para mí, pero fue con ocho o nueve años que comencé a verme mal en el espejo", se ha sincerado. "Era una niña y no sabía qué me estaba pasando. No lo supe identificar porque tampoco nadie me había hablado de ello. Es algo que te va a acompañar toda la vida, pero tienes épocas mejores".

"Me sirve mucho la terapia de grupo. Fui al médico de cabecera y me mandaron a la psiquiatra", ha defendido la joven, que está en manos de profesionales, aunque ha confesado que aún no ha salido de la enfermedad porque ha "tenido recaídas".

"Recuperarme como tal, no. Recuperarse del todo es muy complicado. Sucede como con los alcohólicos, que nunca se recuperan del todo. Tengo que tener cuidado con ciertos comportamientos", ha sostenido. "Mi apoyo han sido mis amigos y mi familia. También me apoyo en el baile porque me ayuda a no pensar en nada y a cuidarme de todo".