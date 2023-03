La justicia europea anula las sanciones de la UE a la madre del líder del grupo Wagner

El Tribunal General de la Unión Europea anuló este jueves las sanciones que la UE adoptó contra la madre del líder del grupo Wagner, a raíz de la guerra en Ucrania, por considerar que su parentesco "no es suficiente" para justificar las medidas restrictivas. Es la primera vez que la justicia europea anula unas sanciones europeas contra ciudadanos o entidades rusas desde el inicio de la invasión de Ucrania, aunque la sentencia se puede recurrir aún ante la instancia superior, el Tribunal de Justicia de la UE.

La UE añadió a Violetta Prigozhina a su lista de sanciones el 23 de febrero del año pasado, dos días después de que el presidente ruso, Vladimir Putin, reconociese la independencia de las repúblicas ucranianas de Donetsk y Lugansk y un día antes de que lanzase la invasión contra Ucrania. Los países de la UE la incluyeron en la lista por considerar que era la propietaria de Concord Management and Consulting LLC, perteneciente al grupo Concord, que fundó su hijo, Yevgeniy Prigozhin, propietario del mismo hasta 2019.

Además, la UE justificó que la madre de Prigozhin también es propietaria de otras empresas vinculadas a su hijo, cuyo grupo de mercenarios se ha beneficiado de "importantes contratos públicos" con el Ministerio de Defensa ruso, según recordó el TGUE. La UE, por tanto, consideró que Violetta Prigozhina “ha apoyado actos y políticas que menoscaban la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania”.

La madre del líder del grupo Wagner interpuso un recurso contra la decisión de la UE y pidió al TGUE que anulara las sanciones y en su sentencia dictada, los jueces han estimado su demanda. Según el fallo, "del expediente de la Sra. Prigozhina se desprende que desde 2017 ya no es propietaria de Concord Management and Consulting, aunque había sido titular de determinadas partes".

"Además, el Consejo no ha demostrado que poseyera otras empresas vinculadas a su hijo" en el momento en que se adoptaron las sanciones. Por tanto, el "vínculo" entre madre e hijo “solo se asienta en el parentesco” entre ellos, por lo que no se puede justificar la inclusión de Violetta Prigozhina en la lista de sanciones. El Consejo de la UE está analizando la sentencia antes de decidir si la recurre o no, dijeron a EFE fuentes europeas.

Entre las opciones que se están considerando está la del propio recurso, la de volver a incluir a Prigozhina en la lista de sanciones con nuevos argumentos o la de retirarle las medidas restrictivas. La UE tiene que extender la semana que viene la validez de las sanciones a los individuos y las entidades rusas, que incluyen ya a 1.473 personas y 205 empresas, entre ellos el propio Putin y el ministro de Exteriores, Serguéi Lavrov.