André Rieu, el 'Rey del vals': "Sigo poniéndome nervioso antes de salir a tocar, pero en cuanto miro al público me relajo"

Aunque la entrevista se haga por Zoom, y no estemos en su castillo del siglo XVII en Maastrich (Holanda), es difícil no asombrarse por el lujo fantasioso que rodea al violinista André Rieu y con el que charlamos a través de la pantalla del ordenador con motivo de su gira World Tour 2023.

El mundialmente conocido como el 'Rey del vals' visitará España con la Johan Strauss Orchestra, la orquesta privada más grande del mundo: el 10 de marzo en el Palacio de Deportes José María Martín Carpena de Málaga; el 12 en el Palau Sant Jordi de Barcelona; y el 14 en el WiZink Center de Madrid.

"Estoy en el salón, la sala principal del castillo", nos contesta con su invariable sonrisa, el pelo largo y suelto y vestido con una camisa y una chaqueta azules. Rieu huye de lo solemne en sus conciertos, su cometido, nos cuenta, es acercar la música clásica a la gente. Pero no del boato: según la leyenda, D’Artagnan comió por última vez antes de morir en la mansión en la que vive este holandés de 73 años.

Desde 1994, año en el que saltó a la fama con la interpretación de El Segundo Vals del compositor ruso Dmitri Shostakovich, su popularidad se ha disparado: ha vendido más de 40 millones de CD y DVD y ha recibido más de 500 discos de platino y 270 de oro; sus conciertos se llenan casi tanto como los de Beyoncé y sus vídeos en YouTube han superado los mil millones de visualizaciones. En sus directos, el público se pone en pie, baila, ríe y tararea. "Es una experiencia maravillosa", insiste.

Entre sus apodos, se encuentran el 'Rey del vals' y violinista de las masas, ¿cuáles son las ventajas y desventajas de estos títulos?La ventaja es vivir en un castillo: todo rey debe vivir en un castillo. Creo que me he convertido en el violinista de las masas porque yo y mi orquesta tocamos con el corazón. La desventaja tiene que ver con el universo de la música clásica. Es un circuito demasiado cerrado. Mi actitud es la contraria: yo invito a todo el mundo a acceder a esta música, porque es hermosa y debe ser compartida.

Como dice, ha derribado estereotipos, algo que no suele gustar a la crítica.Nunca he entendido ciertas reglas, como por ejemplo: si tocas La Traviata, debes tocarla entera. ¿Por qué debería tocarla entera?

Asegura que parte de su éxito se debe al tono de la música que interpreta, entre la nostalgia y la felicidad.Solo toco piezas que me emocionan, ese es el secreto. Si yo vibro con esas notas, también lo harán los demás. Una tarde estaba con mi pianista en un hotel escogiendo partituras; en menos de dos segundos percibo si merece la pena apostar por una o no. Un periodista que observó el proceso me dijo 'por fin lo entiendo: usted elige con los sentimientos, siguiendo sus corazonadas'.

André Rieu. MARCEL VAN HOORN

Cuando un artista se emociona con su repertorio, el público lo nota y se contagia, ¿qué opina?Estoy de acuerdo. El chelista ruso Mstislav Rostropovich dijo que, cuando te emocionas la primera vez que tocas un tema, deberías emocionarte las mil veces que lo tocas. Es cierto, si te emociona, te emocionará siempre.

Si toca con el corazón, seguro que ha medido los cambios en el público después de la pandemia. ¿Cómo lo recibe ahora?Se nota el cambio, cada noche veo cómo nos acogen ávidos de música. Los percibo felices de vernos.

¿Han adaptado su programa a esa avidez?No. De hecho, cuando me reuní con la orquesta después de un año sin quedar por la pandemia, fue como si nada hubiera occurrido. No nos costó conectar.

Tal vez una de las claves de su popularidad sea su carisma sobre el escenario. ¿De dónde le viene ese don?No lo sé. De niño, mi madre me decía que no mirara a los ojos porque era de mala educación. Y eso es justamente lo que hago: mirar a los ojos a todo el mundo, también al público. Me encanta.

No parece nervioso en escena.A pesar de toda mi experiencia, sigo poniéndome nervioso antes de salir a tocar. Pero en cuanto miro al público, me relajo: me siento afortunado de tocar para gente que adora mi música.

¿Por qué el vals sigue siendo moderno? ¿Qué lo hace ajeno a las modas?Creo que el truco está en la manera en la que se toca. Cada noche repetimos El Danubio [Azul] y cada noche lo hacemos de manera diferente. Cuando ensayamos cada tarde antes del espectáculo, mi orquesta se pregunta: ¿qué querrá hacer Rieu esta noche? Strauss fue un genio. Además, algo pasa con el vals… es un género que ayuda a abrirse, aunque los críticos suelen resistirse, se quedan ahí quietos y serios.

El contrapunto a ese espécimen de crítico sería el público de sus conciertos.El público sí reacciona: sonríe, se levanta, canta, baila. Les encanta.

¿Cada noche es diferente, no todo está programado?No quiero que la orquesta trabaje en piloto automático, no quiero convertir la música en rutina. Si cada noche variamos, los músicos se reactivan y se concentran al cien por cien. También creo en ir mejorando el repertorio.

¿Algún secreto antes de tocar?Aunque conozcamos el programa, nos reunimos a las 15.30 para ensayar y para la prueba de sonido. Luego, cenamos y yo después duermo.

¿Duerme antes del concierto?Sí, duermo.

En marzo vendrá a tocar a España: ¿cómo describiría al público en este país?Temperamental [risas].

André Rieu. GOVERT DE ROOS

¿Cuál es su sitio favorito en el castillo?L’Orangerie, justo detrás de la casa, un invernadero que construí donde tenemos plantas y pájaros tropicales y estanques con peces koi. Una vez al año traemos cien especies raras de mariposas antes de que rompan sus crisálidas.

No disfrutó mucho de sus clases de piano cuando era niño, por lo que tengo entendido.No, mi profesora era una auténtica cabrona, realmente perversa. Por eso me decidí por el violín.

¿No fue porque se enamoró de su profesora de violín?Por eso también: yo tenía 5 años y ella, 18. Era guapísima.