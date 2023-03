Un juzgado de Sabadell (Barcelona) ha archivado provisionalmente la causa por la difusión de un video sexual en el que aparecía una menor en la discoteca Waka de Sant Quirze del Vallès (Barcelona), a la espera de que Twitter identifique a las cuentas que lo difundieron.

Según ha adelantado El Mundo y han confirmado a fuentes judiciales, el titular del juzgado de instrucción número 5 de Sabadell ha archivado provisionalmente la causa que abrió por un delito de revelación de secretos después de que la menor y un chico mayor de edad que aparecían en el vídeo sexual en la pista de baile de la discoteca denunciaran su difusión.

El juez ha adoptado esta decisión para evitar que la causa prescriba y para dar tiempo a Twitter para que le informe sobre los titulares de unas 40 cuentas que difundieron el vídeo sin el consentimiento de los denunciantes.

Fiesta para menores

Los hechos ocurrieron el pasado 23 de diciembre, en una fiesta en la discoteca Waka de Sant Quirze, a la que se permitió el acceso a menores de más de 16 años de edad.

La madre de la chica explicó a TV3 que la menor no recordaba lo ocurrido y que, tras hacerse viral el video, le dijo: "No sé como ha ocurrido. Tu me conoces y sabes como soy...Yo no puedo haber sido esta chica que está aquí, pero soy yo".

La consellera de Igualdad y Feminismos, Tània Verge, advirtió entonces de que grabar y difundir imágenes como las de este video sin consentimiento es delito, como también es compartirlas. Además, pidió que no se compartiera el video de contenido sexual grabado en la discoteca Waka, porque "el impacto psicológico sobre las personas afectadas puede ser devastador".