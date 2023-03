Lola Índigo, sobre los rumores de distanciamiento con Aitana: "La vida no son las redes sociales"

La boda entre Lele Pons y Guaynaa reunió el pasado fin de semana a celebridades de todos los ámbitos. En ella estuvieron Aitana y Lola Índigo, de quienes se generaron ciertos rumores de distanciamiento, puesto que no publicaron nada juntas en las redes sociales durante la celebración.

Estos rumores se despejaron, pues gracias a un vídeo compartido por varias cuentas de Twitter y TikTok, se ve como ambas cantantes estaban sentadas al lado durante el 'sí quiero' de la pareja.

Con motivo de su estancia en Miami, Lola Índigo realizó el pasado martes un directo en Twitch para contar a sus seguidores qué es lo que hacía en la ciudad de Florida.

Varios de los usuarios que se conectaron a este directo le lanzaron, a través de los comentarios, la pregunta de si estaba enfadada con la que fuera su compañera de Operación Triunfo 2017. A esta cuestión, Lola Índigo respondió claramente para zanjar todas las dudas que llevan especulándose estos días sobre su relación de amistad con la intérprete de Berlín.

"Pero por qué estáis preguntando que si me he enfadado con Aitana si acabo de decir que estuve con ella en la boda", comienza en sus declaraciones. "¿Por qué decís esas cosas? La vida no son las redes sociales, hay vida más allá de lo que subimos", apunta la cantante

"Además, yo no subí nada, solo fotos de mi vestido y poco más. Lo demás solo lo republiqué", se justifica Lola Índigo pidiendo a sus seguidores que no digan "tonterías".

Estas declaraciones han generado diversas opiniones en las redes sociales, siendo la mayoría en defensa de las cantantes. "Cuándo vamos a entender que por muy famosas que sean tienen vida privada", "Si son superamigas, la gente inventa mucha cosa", son varios de los mensajes que se pueden leer.