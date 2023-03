En marxa l’AMBici, el nou sistema metropolità de bicicletes públiques

L’arribada d’AMBici és un altre pas més de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) per a promoure la mobilitat sostenible, amb la posada en marxa d’un sistema de bicicletes públiques totalment elèctriques. Des del 30 de gener aquest servei funciona amb 600 bicicletes en 55 estacions distribuïdes a Cornellà de Llobregat, Esplugues de Llobregat, El Prat de Llobregat, Sant Boi de Llobregat, Sant Joan Despí i Sant Just Desvern. Durant la primavera i l’estiu, AMBbici s’anirà expandint fins a oferir 2.600 bicicletes en 236 estacions.

En total, aquest servei arribarà a 15 municipis de la part sud de l’àrea metropolitana de Barcelona –on també s’inclou L’Hospitalet de Llobregat, El Prat de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Molins de Rei, Viladecans, Gavà i Castelldefels– i de la regió metropolitana nord –Badalona, Santa Coloma de Gramenet i Sant Adrià de Besòs–.

L'AMBici és l’aposta per la mobilitat sostenible

L’AMBici és una aposta per la mobilitat sostenible, amb la integració amb altres modalitats de transport públic com el Bus Metropolità, el metro, el tramvia o el ferrocarril. "Des de l’AMB, seguim fent realitat alternatives de mobilitat saludable i sostenible a la metròpolis de Barcelona. Esperem que l’AMBici sigui un veritable punt d’inflexió en l’ús de la bicicleta i un bon complement de la xarxa de transport públic", diu Antoni Poveda, vicepresident de Mobilitat, Transport i Sostenibilitat de l’AMB.

Durant el 2023, l’abonament costa 25 euros i permet usar la bicicleta gratis durant els primers 30 minuts

Aquest nou servei s’emmarca en les estratègies marcades al Pla metropolità de mobilitat urbana 2019-2024 de l’AMB, i és un projecte cofinançat amb set milions d’euros del Pla de recuperació, transformació i resiliència del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Pública Urbana a través dels fons Next Generation, que atorga la Unió Europea.

Una solució alternativa

L’objectiu és oferir als residents una nova forma de mobilitat en el que es coneix com ‘l’última milla’, "és a dir, com accedir a llocs on és difícil d’arribar en transport públic", explica Joan Maria Bigas, director de Mobilitat, Transport i Sostenibilitat de l’AMB. "L’AMBici posa en condicions d’igualtat els ciutadans metropolitans de L’Hospitalet o Badalona amb els de la ciutat de Barcelona", afegeix.

El sistema està operat per Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), societat pública participada per l’AMB, i es va inspirar en el model del Bicing de la capital catalana.

Complement del Bicing

L’AMBici i el Bicing es complementaran amb l’ús d’un abonament conjunt (vegeu tarifes) i amb la instal·lació de set estacions de transferència on l’usuari pugui deixar la bicicleta d’un sistema i després prendre una de l’altre. Aquestes estacions se situaran en llocs d’abundant mobilitat entre municipis metropolitans i Barcelona, com la Zona Universitària pròxima al Palau Reial, el carrer Riera Blanca de L’Hospitalet, a Collblanc, la Ciutat de la Justícia o l’àrea d’universitats pròxima al Fòrum, al límit amb Santa Adrià, entre altres punts.

"La idea és usar l’AMBici per distàncies curtes, per a arribar al transport públic o per a trasllats interns", precisa Bigas. Segons les anàlisis durant les primeres setmanes, "el 90% dels viatges s’ha fet per desplaçaments en el mateix municipi", apunta Marc Iglesias, cap de servei de gestió de la Mobilitat Sostenible de l’AMB.

Mapa amb els municipis amb servei d'AMBici i futures implantacions. AMB

Com són les bicicletes

Totes les bicicletes són elèctriques. "No ens plantegem un altre model que no sigui aquest, perquè afavoreix l’accessibilitat a tots els barris, tinguin o no pendent; i també perquè ajuda a l’accessibilitat de totes les persones, fins i tot les que presenten dificultats de mobilitat o les que són grans", assenyala Bigas. El model de bicicleta és l’e-SMARTbike 2.0, que permet maniobrar de manera àgil i segura sense perdre el control del rodat.

Compta amb motor central situat a la part inferior, la qual cosa permet a l’usuari tenir un centre de gravetat a sota que aconsegueix que la seva posició corporal mantingui la verticalitat. D’aquesta manera millora la seva experiència en la conducció i maniobrabilitat, sobretot en corbes i terrenys complicats, ja que el pes es distribueix al llarg de la bicicleta. A més a més, aquests models compten amb assistència al pedaleig, que evita que puguin obtenir altes velocitats.

Impulsar la cultura de la bicicleta

Un altre dels objectius de l’AMB és que el nou sistema es complementi amb l’ús dels Bicibox (el servei d’aparcament gratuït de l’AMB per a bicicletes particulars) i amb la xarxa de carrils bici del territori metropolità. La Bicivia és una xarxa de nou grans eixos pedalables que creuen la metròpoli, amb la meta d’aconseguir una trama de més de 500 quilómetres de carrils bici.

El sistema s’integra amb el Bicing a través d’un abonament compartit i amb la creació de set estacions de transferència

"Estem convençuts que l’AMBici donarà un impuls decisiu a l’ús de la bicicleta a l’àrea metropolitana, com va succeir a Barcelona amb el Bicing. O com a Lió, on van llançar un servei gairebé sense carrils bici, va ser un èxit i van començar a construir-los de forma urgent", assenyala Bigas.

No hi ha un nombre màxim d’usuaris estimats, però des de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) prenen com a referència que el Bicibox compta amb 20.000 abonats. D’antuvi, l’objectiu d’arribar als primers 1.000 usuaris "es va complir en pocs dies", diu el director de serveis de Mobilitat Sostenible de l’AMB, Carles Conill.

Tarifes de l'AMBici

Durant el 2023, l’AMBbici ofereix una tarifa promocional de 25 euros l’any. Els primers 30 minuts són gratuïts per trajecte, i després cada fracció de mitja hora costa 0,50 euros. A partir de l’any 2024, l’abonament serà de 40 euros, i els primers 30 minuts costaran 0,15 euros; i cada mitja hora següent a 0,50 euros.

Per integrar-ho amb el sistema de Bicing de Barcelona, hi ha dos tipus d’abonament: l’AMBici + Bicing Tarifa Plana té un cost de 65 euros l’any; i les tarifes del sistema metropolità són les mateixes, però permet un ús sense cost addicional del barceloní. L’AMBici + Bicing Tarifa Plana per Ús també té les mateixes tarifes per les bicicletes metropolitanes, però amb el Bicing es paga per l’ús de cada rodat.

Gràfic explicatiu de com funciona el sistema d'AMBici. AMB

Com és el servei AMBici

AMBici funciona cada dia des de les 5 hores a les 0 hores.

APP’ GRATIS. El sistema fa servir una app gratuïta que es descarrega des d’Apple Store o Google Play, però si es vol comptar amb una targeta física, costa 6 euros i s’envia al domicili de l’abonat.

ALTA A L’APLICACIÓ O EL WEB. L’alta es gestiona des de l’app o des del web (www.ambici.cat). Els usuaris han de ser majors de 18 anys i tenir una targeta bancària on es recarregarà l’abonament anual i l’ús del servei.

L’AMBici oferirà 2.600 bicicletes elèctriques amb motor central, que millora la conducció i maniobrabilitat ja que el pes es distribueix al llarg de la bicicleta.

USUARIS MENORS D’EDAT. Les persones de 16 i 17 anys també podran donar-se d’alta, però han de presentar una autorització signada pel seu pare/mare o tutor legal, un original o fotocòpia del DNI o NIE del menor i del tutor/a legal que realitza l’alta, original o fotocòpia del llibre de família o partida de naixement, i autoritzar les condicions d’‘Ús del servei’ signades pel tutor legal.

ÚS DEL SERVEI. L’ús de les bicicletes es factura per trams de 30 minuts, i com a màxim es poden fer servir fins a dues hores. Després de retornar una bici cal deixar passar almenys 10 minuts per retirar una altra.

DOBLE BLOQUEIG DE LA BICI. Cal recordar que les bicicletes tenen un sistema de doble bloqueig, amb un ancoratge a la roda davantera i un cadenat a la posterior. Per finalitzar el lloguer, cal baixar la palanca de bloqueig situada entre aquesta roda i el selló. Si no, no es considerarà retornada de manera segura.