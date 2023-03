Matías Prats da la noticia de su vida en pleno directo y no puede ocultar su alegría mientras la cuenta

Matías Prats es, sin duda, una de las caras más conocidas del periodismo español por su papel como presentador del informativo de Antena 3. Aunque, en esta ocasión la noticia que ha dado a todos sus espectadores ha sido, para él, una de las más importantes de su vida. Y es que el televisivo anunció en directo que acababa de ser abuelo por primera vez.

"Llevo una horita con todos vosotros, me lo estoy pasando genial. Pero mi misión, mis quehaceres, son estar en la puerta de un hospital donde hace dos horas y media mi hija Marta me ha dado mi primer nieto", desveló en Radio Marca. "¡A partir de este momento sí es verdad que he sido abuelo!".

De este modo, Marta Prats, la pequeña de la familia que tuvo con su exmujer Maite Cachón, se estrena como madre de un niño. La bebé es fruto de su matrimonio con Alberto Salas, con el que lleva casada desde septiembre de 2021.

A diferencia de su hermano y su padre, ella dejó de lado el foco mediático para estudiar Psicopedagogía y Magisterio en la Universidad Complutense de Madrid. A día de hoy, la joven se encuentra trabajando en el área de recursos humanos de una de las consultoras más reconocidas a nivel nacional.

Aunque el nacimiento del pequeño no es la única alegría de la familia. Y es que, hace apenas unos días, se daba a conocer el compromiso entre Matías Prats Jr. y su novia Claudia Collado. Ambos se dará el 'sí, quiero' en verano en Cataluña, aunque todavía se desconocen los detalles.