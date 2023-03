Consultorio de Vivienda: "Tengo un pub y cumplo con los horarios, pero los vecinos me quieren quitar la terraza, ¿qué puedo hacer?"

Si tienes problemas en tu comunidad de propietarios -derramas, goteras, plazas de garaje, limpieza, seguridad, ruidos, olores...- puedes resolverlas en nuestro consultorio. Envía tus preguntas al correo consultoriovivienda@20minutos.es.

Aquí tienes las respuestas dadas hoy por nuestra experta Patricia Briones, letrada del Colegio de Administradores de Fincas de Madrid.

PREGUNTA En mi comunidad, ubicada en Coslada, pagamos todos los gastos por igual, no por coeficiente, según acuerdo en Junta. Somos 40 vecinos. Ahora me anuncian Junta convocada en la que, entre otros temas, se va a tratar el poner contadores individuales para el agua fría.

Estamos pagando sobre 900 euros bimensuales, por lo que me tocan unos 12 euros mensuales. Yo vivo sola, hay otras 4 o 5 personas que también están viviendo solas. Mi pregunta es: ¿Me interesa que me instalen el contador individual?. O me va a suponer más gastos, por los términos fijos que pagaré yo individualmente. María Teresa.

RESPUESTA DE LA EXPERTA Si la junta adopta el acuerdo por mayoría simple de proceder a la instalación de los contadores el acuerdo es ejecutivo y de obligado cumplimiento por lo que estará obligada a su instalación.

PREGUNTA Mi casero quiere que deje la casa en 5 días, no quiere renovar el alquiler alegando que los vecinos se quejan de discusiones a altas horas de la madrugada, que posiblemente se estén produciendo malos tratos por nuestras discusiones, que ponemos música muy alta. Los vecinos le han dicho que lo solucione cómo crea oportuno.

No tenemos dónde ir, acabo de perder mi trabajo y mi pareja tampoco trabaja. En 5 días no es posible encontrar casa en estas condiciones. Le he dicho que me dé más tiempo y dice que no. Qué podemos hacer.

RESPUESTA DE LA EXPERTA El propietario de la vivienda está obligado a avisarle de la rescisión del contrato con, al menos, 2 meses de preaviso.

PREGUNTA Vivo en una comunidad de vecinos pequeña con 4 vecinos en total que dispone de un patio comunitario con acceso desde la vivienda de piso 1 y uso y disfrute de este vecino.

Este propietario instaló un armario de manera permanente sin permiso ni consentimiento de la comunidad de propietarios (se dispone de fotografías antes y después de dicha accion). Esto implica que condena una ventana que da a la escalera comunitaria por lo que se trata de una usurpación de terreno común para un fin privativo, además de anular la servidumbre de luces y vistas de manera forzosa siendo este un derecho de todo propietario.

En las juntas de propietarios celebradas las reclamaciones no sirven de nada básicamente porque, salvo por mi parte, el resto no muestran interés en este tema, por lo que se informó al ayuntamiento, que se personó pero aún no ha resuelto el expediente. Agradecería si me pudiesen indicar como poder proceder.

RESPUESTA DE LA EXPERTA Se trata de una instalación no consentida que anula una servidumbre de vistas pero, sobre todo, de luz natural a la escalera lo que puede afectar a la seguridad de los propietarios.

Por ello, requerido el propietario por conducto fehaciente para que proceda a su retirada, si hace caso omiso la comunidad podrá adoptar el acuerdo de iniciar acciones judiciales contra este propietario.

PREGUNTA Soy dueño de un pub que tengo alquilado. Desde hace años llevo sufriendo un acoso y derribo por parte de algunos vecinos que tratan de cerrármelo por ruidos y horarios inapropiados. Hasta la fecha cumplo con todo, y por mas denuncias que me han puesto me avalan mis pruebas, mi licencia en regla y mis intervenciones policiales que en todos los casos son positivas.

Ahora quieren quitarme la terraza comunitaria con la que cumplo escrupulosamente mis horarios. Puesto que la comunidad no posee estatutos, han formalizado un contrato para que lo firme y me he negado por:

1-No soy propietario directo del local 2-No me interesa firmarlo dada la naturaleza de los hechos 3-Fue aprobado en junta de vecindad por el 43,36% de los votos a favor y el 10,52% que se abstuvieron, por lo que a mi entender no superan las 3/5 partes de la propiedad.

¿Estoy en lo cierto? ¿Puedo impugnarlo? Dado que no hay estatutos, en la denuncia han presentado la escritura con ley horizontal de 1960/21 de Julio, en la que establece que “no debe de haber mesas y sillas con fines comerciales“ pero la realidad es que esta terraza lleva 41 años usándose con estos fines y la comunidad a sabiendas de ello siempre lo ha permitido, y siempre se ha abonado la cuota comunitaria de la misma por el uso y disfrute de esta. Mi pregunta es: ¿pueden quitármela o tengo algún tipo de derecho adquirido? Álvaro Pérez

RESPUESTA DE LA EXPERTA El hecho de que lleve utilizando esta terraza durante tantos años no por ello pierde su carácter de elemento común ni supone que haya adquirido la propiedad. La comunidad está en su derecho de regular el uso de un espacio comunitario.

Ahora bien, carezco de todo antecedente que me permita contestar de forma más concreta. Le aconsejo que contrate los servicios de un letrado especializado en propiedad horizontal que estudie su caso.