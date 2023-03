Drew Barrymore habla sobre su problema con la bebida: "Mi terapeuta me dijo que no podía seguir conmigo"

Drew Barrymore se ha sincerado con todos sus seguidores y ha hablado sobre sus problemas con la bebida. Y es que, según ha asegurado, su terapeuta la dejó por los problemas que tenía con el alcohol. Esto ocurrió en 2016, cuando la actriz y el asesor artísitco Will Kopelman terminaron poniendo fin a su relación.

La televisiva y su exmarido tuvieron dos hijos en común de, por aquel entonces, dos y tres años de edad. Para la intérprete, fue una época "terriblemente difícil" y por ello comenzó a beber para "adormecer el dolor y sentirse más tranquila", según contó a la revista People.

El alcoholismo afectó por completo su vida y sus relaciones parsonales. Desde familia, amigos a incluso su terapeuta, Barry Michels, con el que había estado 10 años: "Simplemente me dijo: 'No puedo seguir haciendo esto'. Le dije: 'Lo entiendo. Nunca te he respetado más. Ya ves que no estoy mejorando. Y espero, algún día, poder volver a ganarme tu confianza'".

Barrymore decidió entonces mudarse a Nueva York. Aunque eso no hizo más que aumentar su malestar. La mudanza y el sentimiento de haber defraudado a su familia hicieron que su depresión y su alcoholismo fueran a peor. Así lo aseguró Cameron Diaz, amiga de la actriz, quien declaró lo mal que se encontraba.

"Pero sabía que si todos nos quedábamos con ella y le dábamos el apoyo que necesitaba, encontraría su camino. Tengo una fe absoluta en ella. Ni siquiera puedes comprender lo duro que fue ser ella de niña, y luego salió disparada por el otro extremo con la capacidad de salvarse a sí misma", aseguró la también actriz.

Barrymore nunca se rindió, y en 2019 su situación empezó a mejorar gracias a su exitoso programa The Drew Barrymore Show, por el que llegó a ser nominada a un Emmy: "Me he dado cuenta de que solo conmigo y con mis hijas soy verdaderamente feliz. Siempre había pensado que estaría en esta rueda de hámster toda la vida. Pero quizá haya algo diferente antes de que se apaguen las luces".