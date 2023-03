Biyín, orgullosa, compara Twitter en las últimas semanas con su época en 2013: "No llegáis a la altura de lo que yo fui"

La streamer Biyín ha vuelto a Twitch tras su gran polémica hace unas semanas cuando se descubrió el tipo de "humor negro" que publicaba en Twitter en 2013, llegando a acosar a la madre del desaparecido Yeremi Vargas.

A su vuelta, quiso disculparse por un comportamiento y aseguró que, desde entonces, había cambiado y se arrepentía. Sin embargo, todos sus comentarios están siendo mirados con lupas desde entonces y poco ha tardado en volver a hacerse viral.

La streamer aseguró que no quería volver a entrar en Twitter y, en su último directo, comentando el ambiente que hay ahora en la red social, se ha quejado de los que intentaban "imitarla".

Biyin demostrando que sigue siendo un asco de persona. Esta orgullosa de las mierdas que hacía en twitter y dice que la gente de ahora no está a la altura de lo que hacía ella. Vomitivo 🤢 pic.twitter.com/jpTBLVVnvC — Gaby (@gabantO025) March 6, 2023

"Me acuerdo hace semana que Twitter era una copia barata de lo que hacía yo", ha comentado, con una actitud de la que muchos han entendido que aún está orgullosa de su "humor negro".

"No llegáis a la altura de lo que era yo con los chistes", ha añadido, haciendo referencia a gente que intentó bromear sobre estar a favor del nazismo, haciendo "copias baratas de lo que era Twitter en 2013".

"La última vez que abrí Twitter era una jungla", ha concluido en un clip que, en el vídeo, se puede ver con todo su contexto donde estaba hablando sobre toda la gente que, desde redes sociales, ha intentado "humillarla" por su polémica.

De todas maneras, ha vuelto a recibir muchas críticas por "actitud soberbia" e incluso "orgullosa" de las cosas que ha hecho mal en el pasado. Para muchos, estas imágenes demuestran que no ha cambiado todo lo que ha querido demostrarlo y no ha comprendido que lo que hacía no era gracioso, era ofensivo.