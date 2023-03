El Rubius anuncia un importante cambio en sus directos: "Lo hago por vosotros, parezco un degenerado, no es por tema de salud"

El streamer El Rubius ha tomado una decisión que ha sorprendido a todos sus seguidores: va a dejar de fumar. Por lo menos, durante sus retransmisiones en Twitch.

Así lo ha anunciado en sus redes sociales, harto de verse reflejado en sus vídeos virales, siempre con un vape en la boca o en la mano. De hecho, ha anunciado que se ha comprado "parches de nicotina" para poder aguantar más.

"Parezco un degenerado", se ha quejado en su perfil de Twitter, sobre las imágenes donde se ha visto reflejado compartiendo un hábito que ahora le avergüenza.

Me he comprado parches de nicotina por que estoy hasta los huevos de salir en todos los clips chupando del vape como un degenerado — elrubius (@Rubiu5) March 4, 2023

"No ha sido por tema de salud", ha reconocido más tarde en directo: "Es algo estético, pero eso que me llevo". De momento, va a intentar superar los directos de Twitch con la ayuda de la nicotina y así intentará quitarse el hábito fuera de pantalla.

"Si lo hago es por vosotros, para que me tengáis más años y no me estéis viendo todo el día chupando el vape", ha añadido, orgulloso. El Rubius siempre ha tenido a sus seguidores en mente. Por eso, durante mucho tiempo, ocultó que fumaba.

Unas imágenes del youtuber por la calle en 2016 confirmaron que el creador de contenido era fumador y causaron furor entre sus fans. Después, fue pillado en más de una ocasión con un cigarro escondido en directo.

Sin embargo, desde que ha comenzado a utilizar el vape siente que todos sus vídeos están protagonizados por su obsesión con fumar de la máquina. Habrá que ver si consigue que esto cambie a largo plazo.