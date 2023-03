De los 37 países de Eurovisión 2023, queda menos de una decena de temas por publicarse, canciones y artistas que las diferentes regiones participantes están anunciando poco a poco tras celebrar su preselección pública o privada. Sin embargo, en apenas unas horas, ya hay un tema que está causando sensación: el de Austria.

De forma interna, la Österreichischer Rundfunk (ORF), televisión pública austriaca, eligió en enero a Teya & Salena y su tema Who The Hell Is Edgar?, cuyo título se puede traducir como "¿Quién demonios es Edgar?". Pues bien, este miércoles ya se puede responder esta pregunta, pues muchos lo conocen e incluso lo han estudiado en clase: Edgar Allan Poe.

Las propias Teya y Salena son las compositoras de este tema, junto a Ronald Janeček y Pele Loriano. Y, precisamente, de eso va la canción: de lo inspiradas que estuvieron para escribirla, tanto que las poseyó el fantasma del escritor estadounidense.

"Hay un fantasma en mi cuerpo y es compositor. Es Edgar Allan Poe y creo que no puede resistirse. Sí, su cerebro está en mis manos y se mueve muy rápido", dice la canción. "No sé cómo me poseyó, pero estoy feliz de que lo haya hecho. Porque esta canción parece especial y me va a hacer rica".

Aparte de la letra, el pegadizo tema tiene un videoclip de lo más satírico y original, con una estética sesentera, bailes absurdos y situaciones ridículas, por lo que Who The Hell Is Edgar? mezcla ritmo con humor.

"Esta canción es un reflejo de lo bien que lo pasamos escribiéndola. Empezó queriendo transmitir lo que se siente cuando se hace una buena canción. A veces la creatividad te invade como si te poseyera un fantasma", explicó Salena. "Al presentar a Edgar Allan Poe como el escritor real de la canción, queremos llamar la atención sobre esta parte del negocio de la música. Es una sátira", añadió Teya.

🇦🇹 A ver, Austria se ha marcado una genialidad con su canción de #Eurovision 2023 y vamos a analizar la letra porque esto es lo más parecido a una sátira fallera que se ha presentado nunca al festival y estoy LIVING. Vamos a ver WHO THE HELL IS EDGAR?pic.twitter.com/1dj7gSFYNe — Luis Fuster (@luisgfuster) March 8, 2023

austria dándonos uno de los mejores bops de la historia y que los niños estudiarán en las escuelas pic.twitter.com/SI8ze3bBRI — Berto 🕊️🇦🇹🇱🇻 (@iitspaulsonn) March 8, 2023

Divertidísima, súper original y tremendamente pegadiza la candidatura austriaca para Liverpool. Un puntazo de propuesta. Como den con la tecla y hagan una escenografía cuca e igual de divertida que el videoclip cuidado con Austria que podría dar sorpresa.

pic.twitter.com/OB8u72EQb8 — Naforue 🕊️ (@naforue) March 8, 2023

En apenas unas horas, la canción ha causado sensación en redes y "Austria" se ha convertido en trending topic. Algunos han destacado su "genialidad" y originalidad y, a la espera de ver su puesta en escena, podría ser una de las firmes candidatas a ganadoras en esta edición.

Y es que la letra está plagada de detalles que ahondan en distintos aspectos de la industria musical, a la cual critican con humor. Como, por ejemplo, el machismo, que se refleja en que la escritora se pone un traje y un bigote para presentar su canción en una reunión con más hombres.

La victoria 'sigue siendo' para Suecia

Aun así, las apuestas siguen dando, con un 31%, la victoria a Suecia, que aún no ha elegido canción ni artista en el Melodifestivalen, pero cuenta con Loreen y su Tattoo como participantes.

Por su parte, Austria, que no gana Eurovisión desde 2014 (Conchita Wurst con Rise Like a Phoenix), ha subido dos posiciones, del 15 al 13, tras la publicación de su tema, aunque apenas han pasado unas horas y las casas de juego aún tienen que actualizarse.