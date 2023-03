Entrevista

El éxito pocas veces es casualidad, y el de Emilia no iba a ser menos. La joven cantante y actriz argentina de 26 años, que suma más de 19 millones de seguidores entre plataformas y redes sociales, se ha labrado su propia carrera en un viaje que la ha llevado desde Nogoyá, una pequeña ciudad agrícola de 45 mil habitantes, al resto del mundo.

Y, en ese trayecto, aterriza ahora en España con su vuelta a Madrid, pero esta vez para ofrecer su primer concierto en solitario que supone el punto de partida de su gira de verano. La Plaza de Toros de las Ventas será el escenario donde este viernes ofrecerá su espectacular show bajo el marco musical Live Las Ventas.

"Estoy superilusionada. Todo esto ha superado mis expectativas, porque yo no sabía que tenía un público tan grande y que me iba a seguir con tantísimo amor", asegura la artista, emocionada, a 20minutos. Una incursión en solitario que, lejos de lo que se podría pensar, no le genera ningún tipo de miedo. "Llego con todo un equipo, que es como mi familia. Tengo muchas ganas de subirme al escenario, de ofrecer mi show, que trae sorpresas. Así que cero vértigo, solo ganas de disfrutar".

Desde su primer lanzamiento como solista hasta la actualidad, Emilia se ha dado a conocer en todo el mundo con hits que han acumulado más de medio billón de reproducciones en plataformas. Éxitos como Recalienta, Quieres, junto a Aitana y Ptazeta, Rápido lento, con Tiago PZK, Cuatro Veinte o Como si no importara y Esto recién empieza, junto a Duki, entre otros.

Sin embargo, ella mantiene los pies en el suelo. "Eso viene, primero, de los valores que me han inculcado en mi casa, mi familia, y, segundo, de las personas de las que me rodeo, que me suman, ya que de nada sirve que no te hablen de la realidad o no te traigan de nuevo a la Tierra", asegura.

Orgullosa de sus orígenes humildes, aún se sorprende de todo lo conseguido. "Jamás lo imaginé. Sí soñaba con subirme a escenarios, pero jamás ganando premios o que la gente me quisiera tanto y escuchara mis canciones. Me siento muy afortunada".

Aún así, no oculta la parte más oscura del éxito, esa que, para ella, tiene que ver con tres cuestiones principalmente: ser mujer en la industria, la fama y la soledad.

De lo primero, comenta: "Tristemente, a la mujer siempre se le exige más. Falta mucho aún. Estamos en esa lucha constante, en temas de equidad y de concienciar a la gente, pero va a llevar su tiempo".

La cantante argentina Emilia. FilmMagic / Getty

"Una pierde un poco la privacidad en su vida personal, y eso hay que saber llevarlo. Hay que encontrar un equilibrio, que se consigue con mucha terapia", admite sobre la cara B de la fama.

De la nostalgia, sostiene: "A veces, de la euforia de los conciertos pasas a la soledad. Al principio me costaba asimilar eso y me generaba un poco de vacío, no te voy a mentir, pero después una se acostumbra. Es la vida que yo elegí, y tiene cosas lindas y no tan lindas".

Y esa elección, en la que tenía mucho que ver crear un futuro mejor tanto para ella como para su familia, empezó a florecer con solo 5 años, gracias a clases de baile y gimnasia y guitarra. A los 13 ya había formado su propia banda de rock y, rondando los 20, dio el salto a la fama por ser la voz femenina del grupo Rombai.

Un lustro después, y gracias a un estilo y una estética innovadores y a un innegable talento innato, la argentina ya es una de las figuras más destacada y respetadas de la escena latina.