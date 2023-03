Los rumores no eran ciertos: Cardi B no prepara una línea de belleza

A pesar de que en el mundillo eran bastante insistentes las habladurías durante la última semana en torno a una más que probable nueva línea de productos de belleza que iba a sacar Cardi B y que iba a bautizar con un nombre con el que honraría a sus dos hijos, lo cierto es que finalmente esos rumores han sido desmentidos.

Varias fuentes cercanas a la rapera de 30 años han hablado con el portal de noticias norteamericanas TMZ para negar rotundamente no solo que esto vaya a darse dentro de poco sino que exista siquiera una sola prueba de que Cardi B está a punto de lanzar Kulture Wave, que es como se suponía que se llamaría su marca y que son los nombres de los hijos que ha tenido con el también rapero Offset.

Eso sí, si bien la cantante de WAP o I like it no tiene nada preparado por ahora para el público, el propio medio afirma que sus fuentes están convencidas de que es casi una garantía que en algún momento de un futuro cercano sí que ocurrirá.

No por nada en 2021, la empresa de la neoyorquina, Washpoppin Inc., llegó a presentar los documentos legales necesarios para registrar el nombre de Bardi Beauty como marca que cubriría todo tipo de productos de belleza, desde cosméticos o perfumes a fragancias, cuidado del cabello o cuidado de la piel y de las uñas.

Cardi B ha realizado multitud de colaboraciones y campañas con otras firmas como McDonlads, Pepsi, Lyft, Steve Madden o Reebok, que han funcionado muy bien entre los seguidores de la rapera. De ahí que ella ya haya hablado en alguna ocasión sobre cómo aspira a tener una marca propia de mil millones de dólares como sus ídolos Rihanna y Jay-Z.

Fue en marzo de 2021, hablando en Stationhead, una plataforma de radio social y comunal. "Cuando entré en este juego la gente solía preguntarme: '¿Y tú a quién admiras?'. Y yo siempre solía responder que no admiraba a nadie. Y es que realmente no entendía cómo iba esto. Ahora tengo la sensación de que me hasta entonces me había influido la gente que me rodeaba", comenzó explicando.

"Pero ahora que estoy a otro nivel, mis mayores influencias son Rihanna y JAY-Z. Y no lo digo solo para besarles el culo. Lo creo de veras. Rihanna viene de un país caribeño del que vinieron mis padres y ella es multimillonaria y Jay-Z es del barrio y este hombre tambén es multimillonario. Y eso solo es estrategia", agregó.